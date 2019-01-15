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كُتّاب وآراء
ما اللغز وراء العثور على كنغر ميت وعليه رسومات وصلبان؟
مع احتدام الجفاف في معظم أنحاء البلاد في أستراليا، تتزايد أعداد القتلى من الحيوانات، خصوصا الكنغر، ما يؤدي إلى بعض الارتباك بين السائقين في ما يتعلق بالعلامات أو رسم صليب ذي ألوان زاهية على تلك الحيوانات الميتة.
وبالتأكيد أن لتلك العلامات بعض المفاهيم التي يمكن أن نجدها على الإنترنت، إذ يتم رسمها على الحيوانات قبل جمعها لتنبيه السائقين إلى وجود محتمل لها؛ كما أن إناث الكنغر يكون لها عادة جراب، وهذا يعني بالتأكيد أنها ميتة، ولكن من المحتمل أنها تحمل صغيرا..هنا توضح العلامة عليها أنه تم فحص الجراب الخاص بها.
كما تعني أيضا هذه الإجراءات أن عمال الحياة البرية لا ينبغي أن يضيعوا الوقت في فحص الحيوان، خاصة أنه في بعض الأحيان يمكن أن يعيش صغير في جراب الأم الميتة لعدة أيام..وبالنسبة لعمال الإنقاذ، هذا العمل مفهوم جيدا لديهم، ولكن لا يجب أن يكون مفهوما من قبل جميع السائقين.
كما تشير علامة وجود الصليب على ظهر الحيوان إلى أن عامل الإنقاذ قد وصل وقام بتأكيد موته بالفعل، وتأكد من عدم وجود صغار.
من الواضح إذن أن هذه الطريقة تساعد المنقذين على عدم فحص الحيوان الميت مرتين، واستمرار عمليات البحث.