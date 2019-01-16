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كُتّاب وآراء
قبضت عليه الشرطة للسير بسرعة جنونية.. والسبب: الكباب!
قام رجل بالمملكة المتحدة بتجاوز السرعة المحددة إلى ضعف الحد الأقصى أثناء القيادة، لتصل سرعته إلى 123 كلم في الساعة، فأوقفته الشرطة، وبرر فعلته بأنه كان في عجلة من أمره للحصول على كباب. ولكن لم يتوقف الأمر للأسف عند هذا الحد لمحب الكباب، إذ وجدت الشرطة أنه ليس لديه تأمين على السيارة التي يقودها، ولم تكن لديه أصلا رخصة للقيادة.
وحاول الشاب إنكار شخصيته، وانتحال صفة أخيه، ولكن بصماته ساعدت في كشف هويته الحقيقية.
تأتي هذه الحادثة ضمن الإجراءات الجديدة المقرر أن تتخذها المملكة المتحدة، فمن المنتظر أن تضع كاميرات سرعة جديدة من شأنها اكتشاف إذا ما كان السائقون لا يرتدون حزام الأمان أو يقومون بالأكل أو الشرب أو التدخين أثناء القيادة.
وستستخدم الكاميرات الجديدة بتقنية تحت الأشعة تحت الحمراء LED وسيتم وضعها في أزواج مع ما لا يقل عن 200 متر بينهما، لتقوم إحداهما بالتقاط لوحة أرقام السيارة أثناء دخولها والثانية عند خروجها. لذا لن يتمكن السائق من تقليل السرعة في اللحظة الأخيرة.