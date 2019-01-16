"من هنا إلى الخلود" .. طقوس وعادات جنائزية غريبة حول العالم

هسبريس - إفي

هل كنت تعلم أنه في إحدى مناطق أندونيسيا، يتم تنظيف الجد المتوفي وإلباسه حيث يظل في منزل العائلة لمدة عامين بعد وفاته؟ أو أنه في بوليفيا هناك يوم للاحتفال بالجماجم يطلق عليه "يوم الجماجم"، كنوع من التقدير للمتوفين؟.

حسنا، كل هذه المشاعر الجنائزية تكشفها الكاتبة الأمريكية ومتعهدة دفن الموتى، كيتلين دوتي، في كتابها "من هنا إلى الخلود".

فالسيدة الثلاثينية قطعت جزءا كبيرا من العالم لاكتشاف معتقدات الثقافات المختلفة حول الموتى، رحلة حول العالم رأت خلالها عن كثب الكثير من الطقوس الجنائزية القوية، وفي حالات كثيرة لا نعرف عنها أي شيء تقريبا، حيث كان ولعها بفكرة الخوف من الجثث هو الدافع الذي حركها لاكتشاف هذا العالم.

أحد هذه الطقوس في مقاطعة سولاوسي الجنوبية بأندونيسيا حيث يقضي الناس أوقاتا كثيرة إلى جانب موتاهم، حيث يقوم أحد الأشخاص بحرص شديد بتنظيف وإلباس جسد جده المحنط، الذي يظل في بيت العائلة على مدار سنتين.

أما في بوليفيا، فالناس تقدم القرابين والعطايا لجماجم بشرية ترتدي قبعات من الصوف، كل منها بشخصيتها الخاصة، ومنحة خاصة بها، على أمل أن تحقق رغباتهم.

وبالذهاب إلى طوكيو، يقيم الناس احتفالا يدعى "Kotsuage"، حيث تستخدم العائلات العصي لاستخراج عظام أحبائهم من بقايا الحرق، داخل هيكل عظمى مجزأ ولكنه كامل، ثم يضعوها في زهرية.

كانت تلك بعض الأمثلة للطقوس التي سردتها الحقوقية ورائدة الصناعة الجنائزية في الولايات المتحدة، كيتلين دوتي، في كتابها "من هنا إلى الخلود"، والتي تناولها بوضوح فنان الكاريكاتير لانديس بلير.

ولا شك أن الكاتبة الأمريكية شاهدت العديد من الطقوس الجنائزية المختلفة عن كثب، ومنها "العرض الرائع للزهور والهياكل العظمية والشياطين الذي يقام سنويا بمناسبة الاحتفال بيوم الموتى في المكسيك"، حسبما تصفه دوتي في كتابها.

جثث "محبوسة داخل أقفاص" في جزيرة بالي

تشير دوتي إلى أن مرجع ودليل السفر الأكبر حول العالم (لونلي بلانيت)، يتضمن في دليله حول جزيرة بالي، ضريح قرية ترونيان، حيث يصنع سكانها أقفاصا من خشب البامبو يتركون الجثث بداخلها حتى تتحلل بدلًا من دفنها أو حرقها.

وبعد أن تتحلل الجثث تتم إزالة الجمجمة وتوضع على منصة حجر تحت شجرة "تارو مينيان" الضخمة التي تعتبرها قبائل المنطقة شجرة مقدسة.

ومع ذلك، فإن الجثث لا تترك رائحة كريهة بسبب رائحة شجرة "تارو مينيان" التي تنبت بكثرة قرب مواقع الدفن وتنبعث منها رائحة لطيفة تغطي على رائحة الجثث المتحللة.

تقاليد أمريكية صادمة

تكشف دوتي في حوار لها مع وكالة (إفي) النقاب عن التقاليد التي لا يعرف عنها الكثيرون شيئا في القارة الأمريكية، وتعتبر صادمة، حيث ذكرت شيئين تحديدا.

وتشير الكاتبة في تصريحاتها "كنت محظوظه بحضور مراسم حرق الجثث في الهواء الطلق الوحيدة في العالم الغربي بأمريكا الشمالية. كانت في كريستون، مدينة صغيرة في كولورادو، حيث أن الموت إحدى مسئوليات المجتمع، والذي يتضمن حتى مراسم الحرق حيث تقام طقوس عامة".

وتعتبر متعهدة دفن الموتى أن "رؤية الدخان يخرج من جسد شارك الجميع في وداعه، أمر مذهل للغاية".

وتتابع "أما في أمريكا الجنوبية، فإن أحد أكثر التقاليد غير الاعتيادية ولا يمكن نسيانها، تلك التي تسمى "ñatitas" في بوليفيا"، حيث توضح أنها عبارة عن جماجم بشرية حقيقية يقدم لها السكان الأصليون العطايا مثل الأزهار والنقود والمثلجات وزجاجات المشروبات الباردة، ويطلبون منها المساعدة في مشكلاتهم العاطفية أو المادية أو مشكلات الحياة بشكل عام.