24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:24
|18:47
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس
- التبرع بالدم بجهة الشرق
- "رعاية" تُقرب الخدمات الصحية من جبال اشتوكة
- رصيف الصحافة: مدن مغربية تنجو من عمليات الدهس الإرهابية
- منع الولوج إلى "أكادير أوفلا" يُثير استنكارا بالمدينة
"قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)
الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)
"خارطة طريق أخشيشن" تُنهي خلافات البيت الداخلي لحزب "الجرار" (5.00)
- وزارة الأوقاف توقف خطيب مسجد بالرباط لتحريم "احتفال بوناني" - (124)
- المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون - (86)
- المغرب يُشيد بنسف الاتحاد الأوروبي لمخططات الجزائر والبوليساريو - (83)
- أخنوش: الاتفاق الفلاحي إستراتيجي يُدر النفع على سكان الصحراء - (81)
- الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغنية ريانا تقاضي والدها بسبب العلامة التجارية
أقامت المغنية ريانا دعوى قضائية ضد والدها بسبب استخدامه علامتها التجارية "فينتي"، ولمحت إلى أن شركة أسسها في 2017 تستغل اسمها.
وأقامت المغنية، واسمها الحقيقي روبن ريانا فينتي، دعوة أمام محكمة اتحادية في لوس انجلس الأمريكية متهمة والدها، روبرت فينتي، واثنين من شركائه بالتحايل والإعلانات المزيفة المرتبطة بشركته "فينتي للمواهب الترفيهية والإنتاج".
وطلبت ريانا، المولودة في باربادوس والتي تستخدم العلامة التجارية فينتي لبيع المواد التجميلية والملابس الداخلية والأحذية، أمرا قضائيا يجبر والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية؛ بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.
وجاء في نص الدعوى أن ريانا ليست لها أي صلة بشركة فينتي للترفيه، ولكن الشركة تستغل اسمها وتصف نفسها بأنها مرتبطة بريانا.