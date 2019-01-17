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كُتّاب وآراء
تمساح يلتهم عالمة عندما حاولت إطعامه
يعتقد أن عالمة لقيت حتفها بعد أن التهمها تمساح كانت تحاول إطعامه؛ إذ أفادت الأنباء بأن Deasy Tuwo، البالغة 44 عاما، من إندونيسيا، قام التمساح بجرها أثناء إطعامة في مرفق أبحاث في North Sulawesi.
وتم العثور على تمساح يدعى Merry وبقايا العالمة ما تزال في فكه. ووفقا للمسؤولين، فقد يكون التسماح وقف على رجلية الخلفيتين ليقفز خلف السياج الذي يبلغ ارتفاعه 8 أقدام، قبل أن يقوم بسحب الضحية إلى الماء.
وليست هذه المهاجمة الأولى لهذا التمساح، لكنه لم يكن يمثل في السابق خطراً، في الوقت الذي حاول فيه رجال الإنقاذ إغاثة العالمة Deasy لكن، للأسف، تم العثور عليها في النهاية جثة مدمرة. ووصفت Deasy بأنها كانت عالمة بارزة هادئة ومن محبي الحيوانات.
وقال أحد زملاء العالمة: "كنا ننظر بفضول إلى المسبح ونحن نرى جسماً عائما وجدناه في النهاية جسم Deasy، كنا نخشى أن نلمسها وقمنا بالإبلاغ على الفور عن الحادث في مركز شرطة تومباريري".
وقال رجال الشرطة إنهم حاولوا الاتصال بمالك التمساح، الذي يعتقد أنه رجل أعمال من اليابان افتتح منشأة الأبحاث.