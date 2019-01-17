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الرئيسية | منوعات | تمساح يلتهم عالمة عندما حاولت إطعامه

تمساح يلتهم عالمة عندما حاولت إطعامه

تمساح يلتهم عالمة عندما حاولت إطعامه
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 17 يناير 2019 - 15:23

يعتقد أن عالمة لقيت حتفها بعد أن التهمها تمساح كانت تحاول إطعامه؛ إذ أفادت الأنباء بأن Deasy Tuwo، البالغة 44 عاما، من إندونيسيا، قام التمساح بجرها أثناء إطعامة في مرفق أبحاث في North Sulawesi.

وتم العثور على تمساح يدعى Merry وبقايا العالمة ما تزال في فكه. ووفقا للمسؤولين، فقد يكون التسماح وقف على رجلية الخلفيتين ليقفز خلف السياج الذي يبلغ ارتفاعه 8 أقدام، قبل أن يقوم بسحب الضحية إلى الماء.

وليست هذه المهاجمة الأولى لهذا التمساح، لكنه لم يكن يمثل في السابق خطراً، في الوقت الذي حاول فيه رجال الإنقاذ إغاثة العالمة Deasy لكن، للأسف، تم العثور عليها في النهاية جثة مدمرة. ووصفت Deasy بأنها كانت عالمة بارزة هادئة ومن محبي الحيوانات.

وقال أحد زملاء العالمة: "كنا ننظر بفضول إلى المسبح ونحن نرى جسماً عائما وجدناه في النهاية جسم Deasy، كنا نخشى أن نلمسها وقمنا بالإبلاغ على الفور عن الحادث في مركز شرطة تومباريري".

وقال رجال الشرطة إنهم حاولوا الاتصال بمالك التمساح، الذي يعتقد أنه رجل أعمال من اليابان افتتح منشأة الأبحاث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربيةقحة الخميس 17 يناير 2019 - 15:36
هادي لقلوا عليها اليهود متدر حسنة مايطر بس
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-49
2 - bahari 34 الخميس 17 يناير 2019 - 15:40
الله يرحمها على إنسانيتها، لكن على الإنسان أن يدرك أن الحيوان يبقى حيوان وبالإمكان تغيير بعض الغرائز لكن لا يمكن التخلص منها نهائيا.
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61
3 - التماسيح و العفاريت الخميس 17 يناير 2019 - 15:56
حتا حنا راه كلاونا التماسيح
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27
4 - زكرياء المغربي الخميس 17 يناير 2019 - 16:16
التمساح الحيوان الذي لا ينفع في شيء كنت أتمنى لو إنقرض هذا الحيوان الوحشي
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-9
5 - رشيد الخميس 17 يناير 2019 - 16:19
سبحان الله تماسيح اندونيسيا بحال التماسيح "البشرية" لي فالمغرب.. لا تعرف شيئا سوى الالتهام و أول من تلتهم هو من يطعمها (الشعب)..
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37
6 - حقوق الحيوانات الخميس 17 يناير 2019 - 16:34
هم يربون الحيوانات ويعيرونها اهتماما مبالغ فيه ويدافعون عنها ويسنون لها قوانين وحقوق حتى أنهم اسسوا جمعيات من بينها جمعية الرفق بالحيوان وفي تفتك بهم حيواناتهم وتخرج سالمة لا حسيب ولا رقيب ولاعقاب
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-1
7 - محمد الزموري الخميس 17 يناير 2019 - 16:37
إتق شر من احسنت إليه هذا الحيوان يحمل جينات مفترس وكل ما يتحرك أمامه فهو فريسة.
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5
8 - طنجة الخميس 17 يناير 2019 - 16:40
عمرها وصل لا يهم التمساح أو في حالة حرب اوفي طبيب
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