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الرئيسية | منوعات | أحدث ابتكارات التكنولوجيا.. "kitchen Manipulator" مساعدك بالمطبخ

أحدث ابتكارات التكنولوجيا.. "kitchen Manipulator" مساعدك بالمطبخ

أحدث ابتكارات التكنولوجيا.. "kitchen Manipulator" مساعدك بالمطبخ
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 17 يناير 2019 - 11:29

قد يكون خادمك القادم في المطبخ عبارة عن روبوت؛ فقد قامت الشركة العملاقة "NVidia" بصنع روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كي يكون قادرا على تمييز وتحديد المكونات، على أمل أنه عندما يكون الروبوت أكثر ذكاء يمكنه يوم ما مساعدة البشر في عمليات طهي الوجبات.

هذا الروبوت الجديد المقدم من "Nvidia" في المطبخ هو مجرد واحد من عدة روبوتات أخرى حاليا قيد التطوير في مقر الشركة الجديد في سياتل، الذي يهدف إلى الإشراف على جميع مشاريع الروبوتات، حيث يركز المختبر الجديد على "cobots" أو على أداء الروبوتات المدربة على أداء المهام المعقدة إلى جانب البشر.

ويمكن أن يلعب "cobots" دوراً في المصانع والمستشيفات ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة أو في المنزل، وفي المطبخ بشكل أكثر تحديداً.

وعلى هذا الجانب، علق Nathan Ratliff، وهو عالم متميز في الشركة، قائلا إن "الروبوتات التعاونية قد نطلق عليها اسم Collaborative robotics في الوقت الحالي".

كما قالت "Nvidia" إن "kitchen manipulator هو عبارة عن روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لكشف وتتبع الأشياء، وكذلك التعرف على الأماكن التي يوجد بها أبواب والأدراج الخاصة بالمطبخ".

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1 - بنعاشر الخميس 17 يناير 2019 - 12:10
هذه الإبتكارات والإختراعات هي في خدمة الأغنياء والميسورين فقط أما الفقراء فلا أحد يفكر فيهم حتى العلم بدأ يتنكر لهم فهو لم يأت بإختراع في متناول الطبقات الفقيرة فلنا ولكم الله يا عباد الله..
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