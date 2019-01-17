24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:24
|18:47
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس
- شركة توضح بخصوص تشققات طريق طنجة البالية
- التبرع بالدم بجهة الشرق
- "رعاية" تُقرب الخدمات الصحية من جبال اشتوكة
- رصيف الصحافة: مدن مغربية تنجو من عمليات الدهس الإرهابية
وجبات المطاعم الشعبية .. "سموم قاتلة" وثقافة استهلاكية غائبة (5.00)
بحضور الصحراء .. البرلمان الأوروبي يقرّ الاتفاق الزراعي مع المغرب (5.00)
أخنوش: الاتفاق الفلاحي إستراتيجي يُدر النفع على سكان الصحراء (5.00)
- وزارة الأوقاف توقف خطيب مسجد بالرباط لتحريم "احتفال بوناني" - (137)
- المغرب يُشيد بنسف الاتحاد الأوروبي لمخططات الجزائر والبوليساريو - (90)
- المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون - (86)
- أخنوش: الاتفاق الفلاحي إستراتيجي يُدر النفع على سكان الصحراء - (85)
- بحضور الصحراء .. البرلمان الأوروبي يقرّ الاتفاق الزراعي مع المغرب - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أحدث ابتكارات التكنولوجيا.. "kitchen Manipulator" مساعدك بالمطبخ
قد يكون خادمك القادم في المطبخ عبارة عن روبوت؛ فقد قامت الشركة العملاقة "NVidia" بصنع روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كي يكون قادرا على تمييز وتحديد المكونات، على أمل أنه عندما يكون الروبوت أكثر ذكاء يمكنه يوم ما مساعدة البشر في عمليات طهي الوجبات.
هذا الروبوت الجديد المقدم من "Nvidia" في المطبخ هو مجرد واحد من عدة روبوتات أخرى حاليا قيد التطوير في مقر الشركة الجديد في سياتل، الذي يهدف إلى الإشراف على جميع مشاريع الروبوتات، حيث يركز المختبر الجديد على "cobots" أو على أداء الروبوتات المدربة على أداء المهام المعقدة إلى جانب البشر.
ويمكن أن يلعب "cobots" دوراً في المصانع والمستشيفات ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة أو في المنزل، وفي المطبخ بشكل أكثر تحديداً.
وعلى هذا الجانب، علق Nathan Ratliff، وهو عالم متميز في الشركة، قائلا إن "الروبوتات التعاونية قد نطلق عليها اسم Collaborative robotics في الوقت الحالي".
كما قالت "Nvidia" إن "kitchen manipulator هو عبارة عن روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لكشف وتتبع الأشياء، وكذلك التعرف على الأماكن التي يوجد بها أبواب والأدراج الخاصة بالمطبخ".