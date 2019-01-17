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كُتّاب وآراء
هذه أبرز نصائح العلماء في الأكل وفقا لنوع الدم
فصلية الدم لدينا مرتبطة ارتباطاً وثيقا بقدرة الجسم على هضم بعض الأطعمة؛ لذا فإن كل فصيلة دم تحدد نظاما غذائيا للشخص ليعيش حياة صحية أفضل، وقد حظي هذا النهج بشعبية لدى الدكتور Peter J. D’Adamo عندما قام بنشر كتاب حول هذا الموضوع عام 1996.
فصيلة A:
للأشخاص أصحاب فصيلة دم A يقترح الدكتور Peter اتباع نظام غذائي نباتي؛ إذ يقال إن هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات منخفضة من حمض المعدة لذلك لا يستطيعون هضم البروتين الحيواني والدهون بشكل جيد، ويقترح بالتالي أن يتناولوا الكثير من الفواكة والخضروات والحبوب.
فصيلة B:
وفقا للكاتب، فإن الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الدم يعتبرون بمثابة حيوانات آكلة؛ لذا يمكنهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، ومع ذلك، فإن الأطعمة كالذرة والقمح والطماطم والفول السوداني يمكن أن تتسبب لهم في زيادة الوزن والتعب ونقص السكر. أيضا، يجب عليهم تجنب الدجاج على الرغم من أنه من اللحوم الخالية من الدهون.
فصيلة AB:
AB هو أحد أندر أنواع فصائل الدم، إذ إن لديه ميراثا من النوعين A وB. هؤلاء الأشخاص يملكون حمضاً معدياً منخفضا، مثل النوع A، ولكن لديهم أيضا تكيف من نوع اللحوم B. وبالنسبة لنوعيات الطعام، يمكنهم تناول البيض والمأكولات البحرية، وأوراق الخضروات جيدة أيضا بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص.
فصيلة 0:
من المفترض أن الأشخاص ذوي هذا النوع من الدم لديهم حامض معدي عال وقدرة متطورة على هضم كل من البروتين النباتي والحيواني والدهون، وهذا هو السبب في اتباعهم لنظام غذائي مليئ بالبروتين مع الكثير من اللحوم الجيدة والأسماك والخضروات والفاكهة، وهو الطعام الأفضل بالنسبة إليهم.