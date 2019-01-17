24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الخيال يتحول إلى واقع .. نظام إلكتروني يقيّم سلوكيات الصينيين (5.00)

  2. "خارطة طريق أخشيشن" تُنهي خلافات البيت الداخلي لحزب "الجرار" (5.00)

  3. المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون (5.00)

  4. ألمانيا ترحّل أزيد من 600 مغربي في سنة واحدة (5.00)

  5. أسكت وإلا قتلتك ! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هذه أبرز نصائح العلماء في الأكل وفقا لنوع الدم

هذه أبرز نصائح العلماء في الأكل وفقا لنوع الدم

هذه أبرز نصائح العلماء في الأكل وفقا لنوع الدم
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 17 يناير 2019 - 08:55

فصلية الدم لدينا مرتبطة ارتباطاً وثيقا بقدرة الجسم على هضم بعض الأطعمة؛ لذا فإن كل فصيلة دم تحدد نظاما غذائيا للشخص ليعيش حياة صحية أفضل، وقد حظي هذا النهج بشعبية لدى الدكتور Peter J. D’Adamo عندما قام بنشر كتاب حول هذا الموضوع عام 1996.

فصيلة A:

للأشخاص أصحاب فصيلة دم A يقترح الدكتور Peter اتباع نظام غذائي نباتي؛ إذ يقال إن هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات منخفضة من حمض المعدة لذلك لا يستطيعون هضم البروتين الحيواني والدهون بشكل جيد، ويقترح بالتالي أن يتناولوا الكثير من الفواكة والخضروات والحبوب.

فصيلة B:

وفقا للكاتب، فإن الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الدم يعتبرون بمثابة حيوانات آكلة؛ لذا يمكنهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، ومع ذلك، فإن الأطعمة كالذرة والقمح والطماطم والفول السوداني يمكن أن تتسبب لهم في زيادة الوزن والتعب ونقص السكر. أيضا، يجب عليهم تجنب الدجاج على الرغم من أنه من اللحوم الخالية من الدهون.

فصيلة AB:

AB هو أحد أندر أنواع فصائل الدم، إذ إن لديه ميراثا من النوعين A وB. هؤلاء الأشخاص يملكون حمضاً معدياً منخفضا، مثل النوع A، ولكن لديهم أيضا تكيف من نوع اللحوم B. وبالنسبة لنوعيات الطعام، يمكنهم تناول البيض والمأكولات البحرية، وأوراق الخضروات جيدة أيضا بالنسبة لهذا النوع من الأشخاص.

فصيلة 0:

من المفترض أن الأشخاص ذوي هذا النوع من الدم لديهم حامض معدي عال وقدرة متطورة على هضم كل من البروتين النباتي والحيواني والدهون، وهذا هو السبب في اتباعهم لنظام غذائي مليئ بالبروتين مع الكثير من اللحوم الجيدة والأسماك والخضروات والفاكهة، وهو الطعام الأفضل بالنسبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.