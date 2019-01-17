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الرئيسية | منوعات | "مادونا" تخطط لاستئناف جولاتها الفنية العالمية

"مادونا" تخطط لاستئناف جولاتها الفنية العالمية

"مادونا" تخطط لاستئناف جولاتها الفنية العالمية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 17 يناير 2019 - 11:29

تخطط النجمة العالمية مادونا، حاليا، للقيام بأولى جولاتها الفنية العالمية منذ ثلاث سنوات، في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد إصدار ألبومها الغنائي الرابع عشر.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني، المعني بأخبار المشاهير، بأن ثمة تقارير حول اعتزام أسطورة البوب الشهيرة، البالغة 60 عاما، القيام بالجولة الموسيقية المنتظرة في أواخر عام 2019.

ونقل الموقع عن أحد المصادر المعنية بصناعة الموسيقى قوله: "مادونا متحمسة جدا لتقديم موسيقاها الجديدة ... سيكون هناك الجيش المعتاد من الراقصين وعوامل الإضاءة البراقة، بالاضافة إلى بعض الألعاب النارية أيضا".

وأضاف المصدر: "قد تكون مادونا في سن الستين، ولكنها تعمل بجد لا يُصدق حتى تحافظ على قوامها في أفضل شكل ممكن، وتخطط لإظهار ذلك من خلال بعض الملابس المبهرة".

وكانت أخر جولة فنية قامت بها مادونا هي "ريبل هارت" (القلب المتمرد)، التي بدأتها في شتنبر من عام 2015 وانتهت في مارس من عام 2016، وكانت لدعم ألبومها الغنائي رقم 13، والذي يحمل نفس الاسم: "ريبل هارت"، والذي صدر في عام 2015.

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