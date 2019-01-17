مغنّ شبيه برئيس وزراء كندا ينال الشهرة في أفغانستان

هسبريس - رويترز

منذ ظهوره الأول في برنامج للمواهب، أدى التشابه المذهل بين المغني الأفغاني عبد السلام مفتون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لجعله شخصية شهيرة في البلد الذي تمزقه الحرب لكن ليس للدرجة التي يتمناها على الأرجح.

وجذب الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما انتباه الجمهور عندما سافر إلى العاصمة كابول للمشاركة في برنامج "النجم الأفغاني"، وهو مسابقة غنائية تلفزيونية تجذب متنافسين من شتى أنحاء أفغانستان.

وقال مفتون لرويترز في الاستوديو: "يناديني الناس بجاستن ترودو أفغانستان ... منذ أتيت إلى كابول أصبحت لي شعبية كبيرة ويلتقط الناس الصور معي".

من جهته أفاد قيس ألفت، وهو أحد حكام البرنامج، بإن الشبه بين المغني ورئيس الوزراء الكندي الذي يبلغ من العمر 47 عاما قد يقلب موازين المسابقة لصالحه.

وأضاف المتحدث: "هناك فرصة كبيرة أن يفوز في البرنامج لأنه... المنافس الوحيد الذي يحظى بهذا الظهور الكبير".

لكن لدى مفتون، الذي بدأ مسيرته في الغناء قبل سبع سنوات بإحياء حفلات الزفاف، طموحات أكبر.

وزاد أيضا: "أمنيتي الوحيدة أن يأخذني رئيس الوزراء (ترودو) إلى كندا وأتمكن من إحياء حفل هناك لأغني أغاني أفغانية وأن يحضر رئيس الوزراء بنفسه حفلي".