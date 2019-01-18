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كُتّاب وآراء
ترك قطعة لحم في السيارة لعدة ساعات لتصبح مطهية بأفضل شكل.. فما السبب؟
يبدو أن استمرار موجة الحر القاسية في أستراليا دفعت البعض إلى إجراء بعض الاختبارات، حيث سعى أحد العاملين بمقهى Mildura Dockside في Victoria إلى رفع مستوي الوعي حول مخاطر السيارات المحمومة، وذلك بالإشارة إلى أنه في هذه الدرجات العالية من الحرارة يمكن ترك اللحم النيئ في السيارة، وبعد العودة يكون قد تم طهية على درجة جيدة.
وقد قام الموظف بمشاركة 3 صور على صفحة المقهى على الأنترنت؛ واحدة تظهر فيها شريحة للحم النيئ في علبة معدنية في السيارة، واثنتين أخريين لشرائح اللحم المطبوخ، وادعى أن شريحة اللحم النيئ تم تركها في السيارة منذ الساعة 11 صباحا حتى الـ 4 عصرا وقد وجدها مطهوة بدرجة جيدة جداً، وقد بلغت درجة الحرارة في ذلك اليوم 46 درجة مئوية.
الغرض هنا من خلال هذه الرسالة أنه يجب على السائقين خلال تلك الدرجات المرتفعة للحرارة عدم ترك الأطفال أو المسنين أو حتى الحيوانات الأليفة بها، نظرا إلى خطورة الأمر.