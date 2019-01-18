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هجوم على فيلة بالأسلحة النارية والحجارة في الهند.. والسبب مؤسف

هجوم على فيلة بالأسلحة النارية والحجارة في الهند.. والسبب مؤسف
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 18 يناير 2019 - 07:31

راجت مؤخراً مجموعة من الصور المروعة تظهر عددا من سكان إحدى القرى الهندية وهم يلقون القنابل الحارقة على إحدى الفيلة الأم وصغيرها، بعدأن تجولت هي وصغيرها في أراضيهم الزراعية، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا العنف.

تم التقاط هذه الصور في ولاية البنغال الغربية من قبل أحد المصورين، وتوثق الأفعال المؤسفة التي يلجأ إليها بعض السكان ضد الفيلة التي غادرت مواطنها بسبب إزالة الغابات في الآونة الأخيرة، مما دفعها إلى الرعي في أراضي السكان الزراعية.

ومن خلال تلك الصور يمكننا رؤية الأم وصغيرها وهما يحاولان تجنب ألسنه اللهب من القنابل التي يتم قذفها من قبل مجموعة من السكان. في صورة أخرى أيضا يمكننا رؤية السكان وهم يقذفون الحجارة على قطيع من الحيوانات استطاع العبور إلى مجتمعاتهم.

وفي الكثير من الأحيان يحدث اصطدام بين الفيلة والبشر بسبب تدمير بيئاتها في الغابات، مما يجعل هذه اللقطات تصبح أكثر شيوعاً بسب خوف القرويين على ممتلكاتهم من التدمير والهلاك.

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