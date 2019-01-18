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كُتّاب وآراء
الصين في طريقها لإنجاح أول عملية زراعة نبات على القمر
انتشرت يوم الـ 12 من يناير الجاري صورة على القمر، بعد تسعة أيام من بدء التجارب الصينية على سطحه بعد الهبوط في الجانب المظلم، أظهرت بذرة قطن تم حملها بواسطة مسبار صيني، لتكون أول برعم ينمو هناك.
وفي إعلان يوم الثلاثاء، أصدر باحثون صينيون صوراً من المسبار تظهر فيها النباتات الصغيرة وهي تنمو في وعاء صغير داخل المركبة الفضائية، على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات من الأرض.
ليس هذا فقط، فقد أصبحت الصين أيضا أول دولة تحط بالمسبار على الجانب البعيد من القمر في الثالث من يناير، في مهمة تحمل اسم "Chang'e 4" تهدف إلى إنجاز مجموعة من المهام، بما في ذلك إجراء أول تجربة في علم الفلك الراديوي ذات التردد المنخفض، واستكشاف ما إذا كانت هناك مياة في قطبي القمر.
كما كان الغرض أيضا من المهمة اختبار ما إذا كانت هناك إمكانية لنمو النباتات في بيئات منخفضة الجاذبية، وهو اختبار على ما يبدو قد حقق نتائجه بالفعل.
كما أنها تعد أول مهمة بيلوجية يمكن إجراؤها على سطح القمر، ويحاول أيضا العلماء الصينيون زراعة المزيد من بذور اللفت والبطاطس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
نساو البطاطا الحلوة ههههه