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الرئيسية | منوعات | الصين في طريقها لإنجاح أول عملية زراعة نبات على القمر

الصين في طريقها لإنجاح أول عملية زراعة نبات على القمر

الصين في طريقها لإنجاح أول عملية زراعة نبات على القمر
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 18 يناير 2019 - 12:45

انتشرت يوم الـ 12 من يناير الجاري صورة على القمر، بعد تسعة أيام من بدء التجارب الصينية على سطحه بعد الهبوط في الجانب المظلم، أظهرت بذرة قطن تم حملها بواسطة مسبار صيني، لتكون أول برعم ينمو هناك.

وفي إعلان يوم الثلاثاء، أصدر باحثون صينيون صوراً من المسبار تظهر فيها النباتات الصغيرة وهي تنمو في وعاء صغير داخل المركبة الفضائية، على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات من الأرض.

ليس هذا فقط، فقد أصبحت الصين أيضا أول دولة تحط بالمسبار على الجانب البعيد من القمر في الثالث من يناير، في مهمة تحمل اسم "Chang'e 4" تهدف إلى إنجاز مجموعة من المهام، بما في ذلك إجراء أول تجربة في علم الفلك الراديوي ذات التردد المنخفض، واستكشاف ما إذا كانت هناك مياة في قطبي القمر.

كما كان الغرض أيضا من المهمة اختبار ما إذا كانت هناك إمكانية لنمو النباتات في بيئات منخفضة الجاذبية، وهو اختبار على ما يبدو قد حقق نتائجه بالفعل.

كما أنها تعد أول مهمة بيلوجية يمكن إجراؤها على سطح القمر، ويحاول أيضا العلماء الصينيون زراعة المزيد من بذور اللفت والبطاطس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 13:17
ويحاول أيضا العلماء الصينيون زراعة المزيد من بذور اللفت والبطاطس.
نساو البطاطا الحلوة ههههه
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-5
2 - وحدوي الجمعة 18 يناير 2019 - 13:53
الصين نجحت في الزراعة على سطح القمر ونحن فشلنا في انجاحها على سطح الارض لتحقيق الاكتفاء الذاتي ...كم نحن متخلفون تصورا لذينا في المغرب 12\, من الاراضي الصالحة للزراعة لكننا نستغل فقط 25\ مسقية والباقي بورية تنتظر رحمة من السماء عاجزين حتى عن حل المشكل لاننا لا نملك عباقرة في حكومتنا هذه الاخيرة تكتفي بصلاة الاستسقاء وتنتظر لقد نجحو في شيء واحد هو امتصاص جيوب الشعب كمورد للخزينة التي افرغ محتواها الفاسدين من اصحاب القرار
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