شارع تجاري صيني يعتمد تكنولوجيا ملامح الوجه

هسبريس - إفي

أطلقت الصين نظام دفع يعمل بتكنولوجيا تسمح بالتعرف على ملامح الوجه، في شارع ووما التجاري بمدينة وينتشو (شرق)، ليصبح الأول الذي يعتمد هذه التقنية في البلد الآسيوي، حسبما أفادت صحيفة (تشينا دايلي) الرسمية.

وأدرج هذا النظام، الذي يعد ثمرة تعاون بين السلطات المحلية وشركة "آنت فينانشال" التي تنتمي لعملاق التسوق عبر الإنترنت "علي بابا" وتمتلك منصة الدفع "أليباي"، في ما يقرب من 20 متجر بشارع ووما، وفقا لنفس الصحيفة.

وسيتمكن العملاء من دفع قيمة مشترواتهم عبر نظام "دراغون فلاي" الذي يستخدم كاميرات ثلاثية الأبعاد (3D) متصلة مباشرة بمنصة "أليباي"، ليتم إجراء عملية الدفع في مدة لا تتجاوز العشر ثوان.

وأبرز يانج بينج، نائب رئيس "آنت فينانشال" أن هذا النظام لديه القدرة على التمييز بين الصورة الحقيقية والفوتوغرافية "بدقة تصل إلى 99.99%".

وأعلنت حكومة وينتشو أنها تعتزم استخدام هذه التقنية بشكل موسع في أماكن أخرى بالمدينة.