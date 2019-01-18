24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2418:4820:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. بيع مليونَي سيارة كهربائية خلال السنة الماضية (5.00)

  2. بنك المغرب: أهداف تحرير الدرهم تحققت والنقد المصرفي في أريحية (5.00)

  3. هذه تفاصيل مشروع نشر قيم التسامح في صفوف التلاميذ المغاربة (5.00)

  4. سرحان يشذب الإبداع بإتقان وينثر الشعر سخاء في "مرايا عمياء" (5.00)

  5. مراجعات الضريبة تدفع كبار الصناعيين إلى التلويح بوقف الإنتاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | عمال الإنقاذ أم الموت .. أيهما يصل أولا لطفل سقط في البئر؟

عمال الإنقاذ أم الموت .. أيهما يصل أولا لطفل سقط في البئر؟

عمال الإنقاذ أم الموت .. أيهما يصل أولا لطفل سقط في البئر؟
هسبريس - رويترز
الجمعة 18 يناير 2019 - 17:52

تصارع الشرطة الإسبانية عقارب الساعة في جهودها لإنقاذ طفل سقط في بئر عميقة واجتذبت مأساته الاهتمام في أنحاء البلاد.

ونقلت الشاحنات معدات الحفر والأنابيب الضخمة مع تأهب عمال الإنقاذ اليوم الجمعة لحفر نفق في محاولة للوصول إلى الطفل الذي يبلغ من العمر عامين.

وكان الطفل قد سقط في بئر في جنوب إسبانيا يصل عمقها إلى 100 متر يوم الأحد الماضي.

وقال مسؤولون أمس الخميس إنهم لم يفقدوا الأمل في العثور على الصبي حيا لكن العملية ستستغرق بضعة أيام على الأقل.

ومن المقرر حفر نفق آخر بعدما نصب عمال الإنقاذ منصة لرفع التراب والركام.

وسقط الطفل ويدعى جولين في البئر التي يبلغ قطرها 25 سنتيمترا فقط أثناء تنزه عائلته في أرض خاصة في توتالان في ملقة.

ونشرت الشرطة لقطات فيديو لخدمات الطوارئ ورجال الإطفاء والأمن في الموقع.

وعاش والدا الطفل مأساة سابقة في عام 2017. وذكرت تقارير إعلامية أنهما فقدا ابنا آخر كان يبلغ من العمر ثلاثة أعوام حيث توفي فجأة أثناء السير على شاطئ قريب من توتالان.

وشكر وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة اليوم الجمعة "لوضعها كافة إمكانياتها تحت تصرفنا" فيما وصفها بأنه عملية إنقاذ شديدة التعقيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - moha الجمعة 18 يناير 2019 - 18:47
لياخد وطننا العبرة من الجارة وينقد الأطفال المتشردة في الشوارع لنا هدا لا يتطلب كثرة المال الدي تسرفه الجارة على طفل واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - الرحمة الجمعة 18 يناير 2019 - 18:57
اللهم أغته ونجه يا أرحم الراحمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
3 - متتبعة الجمعة 18 يناير 2019 - 19:30
نفس ما حدث مع المرحوم الشاب الجزائري العياشي واستمرت فترة محاولة الوصول إليه أيام وليال ولم نسمع أو نقرأ عنه خبر حتى بعد وفاته . لكن يبدو أن الأمر الآن يتعلق بطفل ( أجنبي )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.