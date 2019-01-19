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كُتّاب وآراء
عمرها 50 عاما وحاضرة على "تويتر" .. سمكة قرش عملاقة تسبح مع غواصين
كان غواصون يشاهدون مجموعة من أسماك قرش النمر تلتهم حوتا نافقا، مطلع الأسبوع الجاري، عندما ظهرت سمكة أكبر حجما من الأعماق.
وقالت أوشن رامسي، إحدى علماء الأحياء المائية الذين شاهدوا الواقعة، إن سمكة قرش أبيض ضخمة طولها عشرين قدما، من المعتقد أنها إحدى أكبر أسماك القرش في العالم، اتجهت صوب الغواصين ثم بدأت في تفحص قواربهم.
وتسمى سمكة القرش الضخمة "ديب بلو" استنادا إلى حجمها وشكلها وجرى تصويرها في السابق. ويعتقد أنها تبلع من العمر 50 عاما ولها حساب على "تويتر"؛ أنشأه من سبق لهم رصدها في المنطقة.
وكتبت رامسي على انستغرام: "صعدت ديب بلو إلى أعلى واحتكت بالقارب ربما كانت حبلى وربما تعاني من حكة بالجلد ..أمضينا يوما كاملا معها حتى غربت الشمس".
ونشرت رامسي، وهي من الداعين للحفاظ على أسماك القرش، صورا وفيديوهات للواقعة لإظهار أن أسماك القرش الأبيض ليست "وحوشا طائشة".
وقالت: "نحن بحاجة لأسماك القرش. وربما بسبب الطريقة السلبية وغير الصحيحة التي يجري بها تصوير أسماك القرش في وسائل الإعلام لا يهتم الكثير من الناس بأنها تتعرض للقتل بمعدل 70 مليونا إلى 100 مليون سنويا".
كما ذكرت الناشطة رامسي إن أسماك القرش الأبيض غير شائعة من مياه هاواي الدافئة ولكن الجوع ربما قاد السمكة "ديب بلو" إلى هذه المنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
و ضمن فريقها مغربي كندي خريج جامعة فانكوفر علم المحيطات الفيزيائي كذلك و هو الغواص صاحب الكاميرا رقم 3
في الفيديو على اليوتوب