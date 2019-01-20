24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور
- فقدان 96 جزائريا في رحلات هجرة غير شرعية
- مسلحون يقتلون راهبين بوذيين في جنوب تايلاند
- عمرها 50 عاما وحاضرة على "تويتر" .. سمكة قرش عملاقة تسبح مع غواصين
قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)
مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا (4.00)
- القُبَل خيانة زوجية .. حكم قضائي يثير الجدل بين صفوف المغاربة - (118)
- أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب - (79)
- "البام" يتحرك تشريعيا لإعادة "توقيت غرينيتش" - (78)
- فاسيقي: الدارجة تهين المثليين .. والمغربيات يقاسين هيمنة الذكور - (65)
- "حقوق المستهلك" ترفض إضرابات الدكاكين وتطالب القطاع بالتنظيم - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة BOO أشهر الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر مالك BOO ، ليلة الجمعة، قائلا "بمزيد من الحزن والأسى أردت أن أشاركه لقد توفي BOO في وقت مبكر من صباح اليوم، وتركنا لينتقل إلى صديقة المفضل Buddy".
لقد كان BOO من أشهر الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان يحضر اللقاءات ويحيي المعجبين، فقد اكتسب أكثر من 16 مليون معجب على "فيسبوك".
"فقد توفي شقيق Boo في عام 2017، وبعد فترة وجيزة من وفاة Buddy بدأت ظهور علامات على BOO تشير إلى وجود أنه ثمة هناك مشاكل بالقلب، فنحن نعتقد أن هذا كان إثر وفاة شقيقة، ولن يبدو أنه قد حان وقته، وأنا متأكد أنها كانت أكثر اللحظات سعادة باجتماعهما من جديد سوياً في السماء".