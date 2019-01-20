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الرئيسية | منوعات | وفاة BOO أشهر الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي

وفاة BOO أشهر الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي

وفاة BOO أشهر الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي
هسبريس - متابعة
الأحد 20 يناير 2019 - 16:16

نشر مالك BOO ، ليلة الجمعة، قائلا "بمزيد من الحزن والأسى أردت أن أشاركه لقد توفي BOO في وقت مبكر من صباح اليوم، وتركنا لينتقل إلى صديقة المفضل Buddy".

لقد كان BOO من أشهر الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان يحضر اللقاءات ويحيي المعجبين، فقد اكتسب أكثر من 16 مليون معجب على "فيسبوك".

"فقد توفي شقيق Boo في عام 2017، وبعد فترة وجيزة من وفاة Buddy بدأت ظهور علامات على BOO تشير إلى وجود أنه ثمة هناك مشاكل بالقلب، فنحن نعتقد أن هذا كان إثر وفاة شقيقة، ولن يبدو أنه قد حان وقته، وأنا متأكد أنها كانت أكثر اللحظات سعادة باجتماعهما من جديد سوياً في السماء".

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