اتهامات بالقسوة ضد رجل بسبب قتل عنكبوت بواسطة رمية بالسهم

هسبريس - متابعة

تداولت، مؤخراً، أحد مقاطع الفيديو والتي يظهر خلاله رجل يقتل عنكبوت من خلال تصويبة لسهم موجهة عليه من الأسهم التي يتم استخدامها في لعبة السهام؛ ولكن على غير المتوقع فقد لاقى المقطع ردة فعل غاضبة، حيث نادى الكثيرون بمدى قسوة هذا الرجل.

في المقطع القصير، يمكن رؤية عنكبوت يزحف على الحائط قبل أن تهبط الكاميرا على رجل يحمل في يده سهماً، ليصوّبه نحوه ويصيبه ويبدأ العنكبوت مع المعاناة من الألم وهو معلق بالسهم، لتأتي الكثير من التعليقات بعد تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي توصف فيها الرجل "بأنه قاس ومثير للاشمئزاز".

الجدير بالذكر أن هناك على ما يبدو الكثيرين من كارهي الحشرات ذوات الثمانية أرجل؛ ففي موقف مشابه أشعل رجل النار في منزل والديه من أجل قتل جميع العناكب، فقد كان هدفه في البداية التخلص من العناكب؛ ولكن سرعان ما اشتعل المكان عن آخره، ولا توجد أخبار عن الخسائر هذه المرة عدا قتل هذا العنكبوت.