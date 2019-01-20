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الرئيسية | منوعات | عائلة أمريكية تجد ضيفا غير مرحب به بالمرحاض .. ما هو؟

عائلة أمريكية تجد ضيفا غير مرحب به بالمرحاض .. ما هو؟

عائلة أمريكية تجد ضيفا غير مرحب به بالمرحاض .. ما هو؟
هسبريس - متابعة
الأحد 20 يناير 2019 - 18:50

اهتزت عائلة أمريكية عندما استيقظت صباحاً لتجد ثعبانا داخل المرحاض، وسرعان ما استدعت العائلة متخصصين في صيد الثعابين في محاولة منهم للإمساك بالثعبان وإخراجه من المرحاض.

وتشق الثعابين عادة طريقها بانتظام عبر أنابيب المنازل، وخاصة المنازل القديمة، والتي تكون ممتدة خارج المنازل وتذهب إليها الفئران والثعابين، في الوقت الذي تقدم فيه بعض التنبيهات حول هذه المسألة؛ وهي أن أسوء شيء يمكن القيام به هو الضغط على التدفق ودفع الثعبان إلى أسفل الأنبوب.

كما أن هذا النوع من الحوادث يأتي بشكل متكرر؛ ففي يوليوز من العام الماضي تعرض رجل لوضع مماثل عندما عثر على أحد الثعابين في المرحاض. وفي مارس الماضي، هرع أحد المراهقين فور جلوسه على المرحاض عندما وجد شيئا بارداً يلتف حول ساقه؛ ولكن تم التخلص منه دون أي أذى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمود الأحد 20 يناير 2019 - 19:42
ما تستوقفني في هذا الخبر هي جملة "استدعوا متخصصين في الأفاعي "في بلدنا العزيز حتى المستشفيات لا تتوفر على مضاد السموم رغم ان مساحات شاسعة من وطننا تقع في مناطق شبه صحراوية البيئة الملاءمة لعيش للزواحف الأكثر خطورة في العالم و بهذه المناسبة أجاب وزير الصحة السابق على سوءال في البرلمان في الموضوع على انه يستوجب على سكان هذه المناطق الإكثار من تربية الدجاج لتتغذى على العقارب و للزواحف !
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