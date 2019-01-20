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كُتّاب وآراء
عائلة أمريكية تجد ضيفا غير مرحب به بالمرحاض .. ما هو؟
اهتزت عائلة أمريكية عندما استيقظت صباحاً لتجد ثعبانا داخل المرحاض، وسرعان ما استدعت العائلة متخصصين في صيد الثعابين في محاولة منهم للإمساك بالثعبان وإخراجه من المرحاض.
وتشق الثعابين عادة طريقها بانتظام عبر أنابيب المنازل، وخاصة المنازل القديمة، والتي تكون ممتدة خارج المنازل وتذهب إليها الفئران والثعابين، في الوقت الذي تقدم فيه بعض التنبيهات حول هذه المسألة؛ وهي أن أسوء شيء يمكن القيام به هو الضغط على التدفق ودفع الثعبان إلى أسفل الأنبوب.
كما أن هذا النوع من الحوادث يأتي بشكل متكرر؛ ففي يوليوز من العام الماضي تعرض رجل لوضع مماثل عندما عثر على أحد الثعابين في المرحاض. وفي مارس الماضي، هرع أحد المراهقين فور جلوسه على المرحاض عندما وجد شيئا بارداً يلتف حول ساقه؛ ولكن تم التخلص منه دون أي أذى.