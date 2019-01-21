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الرئيسية | منوعات | أسدان يسلبان حياة شاب علق في منطقة محظورة بحديقة الحيوانات

أسدان يسلبان حياة شاب علق في منطقة محظورة بحديقة الحيوانات

أسدان يسلبان حياة شاب علق في منطقة محظورة بحديقة الحيوانات
هسبريس - إفي
الاثنين 21 يناير 2019 - 10:55

ذكرت مصادر رسمية هندية اليوم أن زوجا من الأسود الآسيوية قتل شابا في الـ26 من عمره علق بإحدى المناطق المحظورة في حديقة حيوان قريبة من مدينة شانديجار شمالي الهند.

وقال المسؤول عن إدارة الغابات في بنجاب، روشان صنكاريا، في تصريحاته لـ(إفي) إن الرجل الذي لم يكشف عن هويته حاول الدخول إلى الحديقة الأحد بالقفز من فوق سور خلفي بارتفاع خمسة أمتار تقريبا وتوقف مباشرة في مكان به أسدان كبيران.

وأضاف أن "إحدى الدوريات كانت موجودة بالقرب من المنطقة بينما كان الشاب يقفز وحذرته ألا يفعل ذلك، ولكنه تجاهل النداءات وقفز داخل المكان".

وفي غضون دقائق هاجم أحد الأسدين الرجل، بحسب المصدر.

وأعرب صنكاريا عن أسفه قائلا إن الفريق دخل بسيارة إلى المنطقة وأنقذ الشاب الذي كان لا يزال على قيد الحياة ونقله إلى المستشفى لكن بوصولهم كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة".

ولم يكن بحوزة الشاب بطاقة هوية ولا هاتف محمول، ولكن المسئول قدّر عمره، مشيرا إلى أن التشريح قد يحدد إذا كان الرجل ثملا أم لا آنذاك.

ويعد الأسد الآسيوي فصيلة مهددة بالانقراض في الهند، ووفقا لبيانات الصندوق الدولي للطبيعة فإن البلد يمتلك حاليا نحو 500 أسد من هذه الفصيلة.

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