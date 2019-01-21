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الرئيسية | منوعات | القمر الدموي يدفع الكثيرين حول العالم لتحدي البرد ومتابعته في السماء

القمر الدموي يدفع الكثيرين حول العالم لتحدي البرد ومتابعته في السماء

القمر الدموي يدفع الكثيرين حول العالم لتحدي البرد ومتابعته في السماء
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 21 يناير 2019 - 14:55

إذا لم تكن قد اقتنصت هذه الفرصة، يمكنك انتظار يوم 26 ماي عام 2021 لتشاهد الخسوف الكلي للقمر في المرة القادمة.

ولكن إذا كنت قد انتظرت ساهرا أو استيقظت مبكرا للغاية ، فلتعلم أن هذه الظاهرة التي مرت على الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي تنتج عن مرور الأرض بين الشمس والقمر.

وتحدى الكثيرون البرودة في الأمريكتين وشمالي أوروبا ،حيث الرؤية الأفضل للظاهرة، لالتقاط الصور للقمر في هذا الوقت . وكانت الصور استثنائية بشكل أكبر نظرا لأن القمر اقترب بشكل خاص من الأرض.

وكان هذا الخسوف هو ما يعرف باسم "القمر الدموي" ، حيث أن لون القمر اتخذ اللون البرتقالي المائل للحمرة خلال فترة الخسوف. ويرجع تغير لون القمر إلى أن الذرات الصغيرة التي يتألف منها الغلاف الجوي للأرض تنشر اللون الأزرق لدى مرور ضوء الشمس عبرها، مخلفة لونا أحمر في معظمه ينعكس على القمر كظل للأرض .

وذكر موقع " space.com" في تقديراته أن الملايين في أنحاء الأمريكتين خرجوا لمشاهدة الحدث . وكانت الرؤية الأوضح للخسوف هي في امريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، مع توفر إمكانية مشاهدة خسوف جزئي في مناطق كثيرة بالعالم.

ولكن من تمكنوا من مشاهدة الظاهرة سعدوا بها . وتقول سوزان هوتمايستر ،رئيسة القبة السماوية في بوخوم في ألمانيا، :"لقد حصلنا على خسوفا براقا للغاية اليوم".

وبلغ عدد المتابعين المحتملين للظاهرة 2.8 مليار شخص.

وسوف يكون الخسوف القادم هو كسوف كامل للشمس ،وذلك في الثاني من تموز/يوليو المقبل، ولكن يعتقد أن يكون من الممكن مشاهدة الظاهرة بوضوح فقط في منطقة المحيط الهادئ وجنوبي أمريكا الجنوبية ،وفقا لموقع " EclipseWise".

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1 - ساكن تحتهم بقليل الاثنين 21 يناير 2019 - 15:25
سبحان الله مع السادسة والنصف كان دمويا كاملا من مدينة الدار البيضاء وبعد خمس وأربعين دقيقة أصبح منبرا مضىىا ابيض أنه أية من آيات الله يجب الوقوف عليها والتمعن لأن الكل بحساب رغم ما وقع للقمر لن يتغير الزمن ولا الظل ولا حكومة العتالة والتنحية
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