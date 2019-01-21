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الرئيسية | منوعات | فتاتان تخفيان جنسيهما لمدة أربع سنوات .. وهذا هو السبب

فتاتان تخفيان جنسيهما لمدة أربع سنوات .. وهذا هو السبب

فتاتان تخفيان جنسيهما لمدة أربع سنوات .. وهذا هو السبب
هسبريس - متابعة
الاثنين 21 يناير 2019 - 20:53

أصبحت الأمور صعبة بالنسبة لـ Jyoti وNeha في وقت مبكر من حياتهما، إلى درجة أنهما اضطرا إلى إخفاء جنسهما لتشتغلا في صالون الحلاقة الخاصة بوالدهما لمدة أربع سنوات منذ عام 2014، بعد الأزمة المرضية التي تعرض لها والدهما الذي كان يدير محل الحلاقة بالقرية.

توقف الوالد عن العمل ووقف معه أيضا تدفق المال، وكان يجب أن تفكر الفتاتان في العمل، لكن استعدادهما للعمل كحلاقين لا يمكن أن يساعد؛ لأن الرجال سيكونون متشككين في الذهاب إليهما والتعامل معهما، فقد كان عمرهما عند بداية الفكرة 13 و11 عام حتى قررتا أن تقوما بقص شعرهما ليتصرفا مثل الأولاد وأطلقا على نفسيهما Deepak وRaju.

وبهذا ساعدت الفتاتان عائلتهما في البقاء دون عمل الأب لفترة طويلة وفي الوقت نفسه أستطاعتا أن يكملا تعليمهما، كما تحدثت الفتاتان قائلتين: لقد سخر منا الكثيرون من أهل القرية، منذ أن بدأنا العمل؛ ولكننا لم نلتفت إلى هذه الأحاديث.

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