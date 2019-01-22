العلم يقول صديقك الذي يعنفك هو من يريد لك الأفضل

هسبريس - متابعة

وفقاً لأحدث الدراسات العلمية، فإن أفضل الأصدقاء هم من يوجهون النصائح بطريقة شديدة اللهجة؛ فقد أثبتت الدراسات الصادرة من جامعة Plymouth على بعض النتائج المثيرة للاهتمام والتي كانت متعلقة بشكل خاص على الأصدقاء الذين يقومون بتوجيه الإهانات إلى أصدقائهم نتيجة خوفهم عليهم.

وقد وجد العلماء هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونوا مشابهين لفكرة النظر إلى الصورة الكبيرة بطريقة أكثر وضوحاً. ويستند العلماء في هذه الدراسة من خلال إجراء مسح على 140 شخصاً بالغاً من خلال توجيه سؤال إلى البالغين عما يمكن أن يفعلوه في مواقف نظرية معينة.

وحدد العلماء الكثير من الأسلئة اليومية على سبيل المثال إثارة الخوف من الفشل على أحد الأفراد، ويقول العلماء إن الأشخاص الذين شملهم الأستطلاع كانت ردودهم تميل إلى التعاطف والرغبة في نجاح شركائهم في الحياة، والنتيجة أن هذا الاستطلاع يسلط مزيدا من الضوء على الديناميات الاجتماعية مما يساعدنا على الفهم.