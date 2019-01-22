24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الخلفي يطمئن سكان وزان بشأن النواة الجامعية (5.00)

  2. "عراق بايكرز" يرفعون شعار "لا للسياسة" لعلاج "جروح الطائفية" (5.00)

  3. سر سعادة عامل النظافة (5.00)

  4. روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك" (5.00)

  5. تحطم طائرة عسكرية مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | العلم يقول صديقك الذي يعنفك هو من يريد لك الأفضل

العلم يقول صديقك الذي يعنفك هو من يريد لك الأفضل

العلم يقول صديقك الذي يعنفك هو من يريد لك الأفضل
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 02:18

وفقاً لأحدث الدراسات العلمية، فإن أفضل الأصدقاء هم من يوجهون النصائح بطريقة شديدة اللهجة؛ فقد أثبتت الدراسات الصادرة من جامعة Plymouth على بعض النتائج المثيرة للاهتمام والتي كانت متعلقة بشكل خاص على الأصدقاء الذين يقومون بتوجيه الإهانات إلى أصدقائهم نتيجة خوفهم عليهم.

وقد وجد العلماء هؤلاء الأشخاص عادة ما يكونوا مشابهين لفكرة النظر إلى الصورة الكبيرة بطريقة أكثر وضوحاً. ويستند العلماء في هذه الدراسة من خلال إجراء مسح على 140 شخصاً بالغاً من خلال توجيه سؤال إلى البالغين عما يمكن أن يفعلوه في مواقف نظرية معينة.

وحدد العلماء الكثير من الأسلئة اليومية على سبيل المثال إثارة الخوف من الفشل على أحد الأفراد، ويقول العلماء إن الأشخاص الذين شملهم الأستطلاع كانت ردودهم تميل إلى التعاطف والرغبة في نجاح شركائهم في الحياة، والنتيجة أن هذا الاستطلاع يسلط مزيدا من الضوء على الديناميات الاجتماعية مما يساعدنا على الفهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.