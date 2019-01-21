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الرئيسية | منوعات | مثير.. انفجار ساطع في الفضاء لم يره أحد

مثير.. انفجار ساطع في الفضاء لم يره أحد

مثير.. انفجار ساطع في الفضاء لم يره أحد
هسبريس - متابعة
الاثنين 21 يناير 2019 - 19:19

قد يبدو الفضاء عالما ممتلئاً بالكثير من الثبات والجمال، ولكن هناك أيضا الكثير من الاحتمالات لحدوث ما هو مثير وغامض. وبالنسبة إلى حدث هذا الأسبوع الأكبر وهو قمر الذئب الدموي المنتظر؛ لكن دعونا نذهب إلى حدث غامض آخر في جرم يدعى AT2018cow أو the Cow

The Cow كان عبارة عن انفجار ساطع في الفضاء في يونيو الماضي، ولم يستطيع أي من علماء الفلك مشاهدة هذا الانفجار على الإطلاق؛ وهو ما يعني أن The Cow ليس لديهم أي فكرة من أين جاء ولماذا، ولكنه من الممكن أن يحدث بسبب وجود ثقب أسود أو بسبب حدث عنيف آخر، وفي الوقت الحاضر ينضم The Cow إلى قطيع من الأسلئة الكونية التي لم يستطيع أحد الإجابة عنها حتى الآن.

إلا أن الضوء المنبعث والذي تم رصده صدفة من هذا الحدث كان مثيرا وغامضاً إلى أقصى درجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - باهي باهي الاثنين 21 يناير 2019 - 19:39
شيئا ما يطبخ في الفضاء، الله يرزق الصحة و السلامة.
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-3
2 - ابو ملاك الاثنين 21 يناير 2019 - 19:59
لله في خلقه شؤون قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم الا قليلا صدق الله العظيم
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