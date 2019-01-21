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كُتّاب وآراء
مثير.. انفجار ساطع في الفضاء لم يره أحد
قد يبدو الفضاء عالما ممتلئاً بالكثير من الثبات والجمال، ولكن هناك أيضا الكثير من الاحتمالات لحدوث ما هو مثير وغامض. وبالنسبة إلى حدث هذا الأسبوع الأكبر وهو قمر الذئب الدموي المنتظر؛ لكن دعونا نذهب إلى حدث غامض آخر في جرم يدعى AT2018cow أو the Cow
The Cow كان عبارة عن انفجار ساطع في الفضاء في يونيو الماضي، ولم يستطيع أي من علماء الفلك مشاهدة هذا الانفجار على الإطلاق؛ وهو ما يعني أن The Cow ليس لديهم أي فكرة من أين جاء ولماذا، ولكنه من الممكن أن يحدث بسبب وجود ثقب أسود أو بسبب حدث عنيف آخر، وفي الوقت الحاضر ينضم The Cow إلى قطيع من الأسلئة الكونية التي لم يستطيع أحد الإجابة عنها حتى الآن.
إلا أن الضوء المنبعث والذي تم رصده صدفة من هذا الحدث كان مثيرا وغامضاً إلى أقصى درجة.