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سد فجوة الحلقة المفقودة في التاريخ البشري بعد التوصل إلى نتائج آخر الاكتشافات

سد فجوة الحلقة المفقودة في التاريخ البشري بعد التوصل إلى نتائج آخر الاكتشافات
هسبريس - متابعة
الاثنين 21 يناير 2019 - 22:15

قال العلماء كثيراً إن البشر الأوائل كانوا يتأرجحون بين الأشجار قبل مليوني سنة من وقتنا هذا، وخاصة بعد وجود مجموعة من الحفريات المثيرة للجدل؛ فقد حفزت حفريات Australopithecus sediba الجدل العلمي، منذ أن تم العثور عليها في موقع حفريات في جنوب إفريقيا قبل 10 سنوات.

وقد أثبت الباحثون حينها أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجنس هرمو والذي يمثل نوعاً من الجسور بين البشر الأوائل وأسلافهم، تم اكتشاف موقع مالابا مهد الجنس البشري في جنوب إفريقيا من باب المصادفة من قبل الطفل Matthew Berger البالغ من العمر 10 سنوات؛ بينما كان يطارد الكلب الخاص به والذي أدى في النهاية إلى اكتشاف هذا الأسبوع.

وتساعد تلك النتائج التي تم استخلاصها إلى سد الفجوة الموجودة في تاريخ البشرية، والتي تتطابق مع الهيكل الشهير "Lucy" والذي يرجع تاريخه إلى 3 ملايين عام، حيث تظهر الدراسة أن أوائل البشر في تلك الفترة قضوا وقتا كبيراً في تسلق الأشجار بحثا عن الطعام والحماية من الحيوانات المفترسة.

وأشار كبير الباحثين سكوت وليامز من جامعة نيويورك إلى أن هذه الصورة تلقي مزيدا من الضوء على طرق الحياة وأيضا على فكرة التحول الكبير في تطور الكائنات الحية، فإن الكشف عن بقايا الإنسان من الممكن أن تكون واحدة من أهم أكتشافات الأنثروبولوجبا في الآونة الأخير.

ففي الـ 8 من أبريل 2018 ضمن فعاليات المؤتمر الصحافي في Maropeng، قال العلماء إن هناك هيكليين عظميين لنوعين من البشر تعودان إلى مليوني عام تم إيجادهما في جنوب إفريقيا سلطتا الضوء على مرحلة غير معروفة على جانب التطور في حياة الإنسان، وهما عينتان متحجرتان لأنثى بالغة وذكر صغير في عام 2008 بكهف منهار في مالابا على بُعد 40 كيلو مترا من جوهانسبرغ.

وأوقفت الأبحاث الجديدة الكثير من الجدل على سبيل المثال تبين أن اليدين والقدمين كانا يقضيان وقتا طويلا في تسلق الشجر؛ فالأيدي لديها قدرات استيعاب، وهي أكثر تقدماً من الموجودة لدى الإنسان الماهي، وهو ما يؤكد استخدامها كأداة في وقت مبكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المغرب المغرب الاثنين 21 يناير 2019 - 22:22
ونحن نقول لكل ملحد ضال يروج لمعتقدات الملاحدة ان الله عز وجل قال في القران الكريم كيفية خلق اول البشر وهو نبي الله آدم عليه السلام . كلام الله واضح في هذا الامر
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0
2 - المغرب المغرب المغرب الاثنين 21 يناير 2019 - 22:24
ربما اجدادكم انتم يا ملاحدة كانو يتسلقون الاشجار فاجدادكم قردة وربما حتى خنازير اما نحن المسلمين قال لنا الله عز وجل في كتابه عن كيفية خلق اول البشر نبي الله آدم عليه السلام اما انتم فاجدادكم قردة هذا امر راجح نظرا لمعتقداتكم الفاسدة
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-5
3 - هشام الاثنين 21 يناير 2019 - 22:27
من المواضيع المتيرة للاهتمام غير ان المقال صعب علي فهمه
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4
4 - ياسين الفكيكي الاثنين 21 يناير 2019 - 22:31
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. امر الهي لم يطبقه احد من المسلمين حتى جاء داروين وطبقه ومع ذلك يهاجمه المسلمون دون حتى ان يقرؤوا كتابه اصل الانواع و فهمه و كل ما يعرفونه عن هذه النظرية هو ان اصل الانسان قرد! مع ان داروين لم يقل هذا بل قال ان الهوموسابيان اي نحن نمتلك سلفا مشتركا عاش في حقبة ما مع باقي الرئيسيات.
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9
5 - مبرمج الاثنين 21 يناير 2019 - 22:31
يحاول للتطوريون تصديق أي شئء و لو كان خيالا فقط لكي يثبتوا أنهم أبناء اعمام القردة. الحمد لله على نعمة العقل و التفكر.
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-6
6 - ساكن خارج الرحم بقليل الاثنين 21 يناير 2019 - 22:39
نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ماتمنون اانتم تخلوقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشىكم فيما لاتعلمون ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون هذه كافية وبالاخص خلق المني
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0
7 - ساكن تحت قرد الأطلس بقليل الاثنين 21 يناير 2019 - 22:50
إلى الفيكيكي اذا كان اصل الإنسان قرد واين القردة لنفرض الإنسان أصله قرد لماذا الإنسان تطور والقرد بقي قرد ولماذا الإنسان الذي أصله قرد يلعب بالقرد الذي تطور منه في الحلقة أمام الناس هذه كلمة داروين لانه وجد في حمض بني إسرائيل اش دي وهي مادة قردية لأنهم مسخوا وأراد أن يبعد الشبهة عن بني جلدته ويجعلها خرافة دراسة
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0
8 - حقيقة الاثنين 21 يناير 2019 - 22:51
الحقيقة التي نهرب منها وتأكدها البحوث العلمية أن أصل الانسان والقردة هو واحد ويمكنك ان تستنتج ما شأت
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9 - رشيد الاثنين 21 يناير 2019 - 23:00
" عندما يتحدث الملاحدة الجبناء فانهم يحيلونك على ملايين السنين بمعنى انت ملزم بالتصديق لانه لا يمكن تقديم دليل لان الامر تطلب ملايين ا السنيين ويبحثون على كل مايسد الثغرة مع العلم ان وجود عظمة متحجرة لن تستطيع ان تثبت بها نظرية انفق عليه الملايير من المال ولا زالت في أزمة"
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