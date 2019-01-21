القدرة الإلهية تنقذ طفلا بعد إصابته بـ 25 نوبة قلبية في يوم واحد

هسبريس - متابعة

فاجأ طفل يبلغ من العمر 19 شهراً الأطباء بعد أن نجا من 25 نوبة قلبية في يوم واحد يعتقد بأنها أكبر معاناة على الإطلاق من الممكن أن يتعرض إليها شخص.

كان الطفل Theo Fry ، الذي يبلغ من العمر 19 شهراً، تعرض لـ 30 نوبة قلبية إجمالاً. كما تم إجراء 17 عملية قبل عيد ميلادة الأول، كانت البداية عندما ذهبت به والدته إلى مستشفى Alder Hey في ليفربول بعد إصابته بتسمم في الدم مع والدته وكان الجميع حينها توقع أن يموت.

وفي النهاية تم تشخيص الحالة بأنها interrupted aortic arch إلى جانب أن قلبه كان به ثقبان أيضا؛ وهو ما يعني أنه لن يكون بإمكانة ضخ الدماء إلى باقي جسده؛ ولكن بعد أن تعافى الطفل من العملية الأولى عاد إلى المستشفى من جديد، حيث كان يعاني من النوبات القلبية المتكرره في يناير 2017 ليتعافى الطفل وتبدأ المعاناة الرهيبة بعد ثمانية أيام فقط بعد أن بدأت الأعراض الجانبية في الظهور فجأة.

تحدثت الأم Fauve Syers البالغة من العمر 30 عام كيف كان طفلها نائما ومن ثم تحول لونه إلى الأزرق ثم الرمادي، لينقل الطفل على الفور إلى مستشفى Salford Royal ولكن بصحبة 40 طبيباً، ولكنهم وقتها اكتفوا بأن يخبروا والديه بأن ابنهما في حالة حرجة بسبب حدوث قصور في القلب يتطلب تدخلا جراحيا جديدا أو سيموت.

وبعد أربعة أيام، تم إجراء الجراحة اللازمة. وبعد وقت من الرعاية بالمستشفى، تعافى الطفل من جديد ليعود إلى منزله؛ ولكن فجأة وبدون سابق إنذار ارتفع معدل ضربات القلب بشكل خطير ليصاب الطفل بسكته قلبية ويتوقف القلب عن النبض لمدة 12 دققية.

وخلال عيد الميلاد، تعرض لـ25 نوبة قلبية خلال 24 ساعة فقط وكانت تلك هي اللحظات الأصعب؛ فقد كان يتعرض لهجوم بعد هجوم، كان يعاني من أصعب اللحظات ضغطاً أثناء الليل.

ولكن لحسن الحظ اكتشف الدكتور Ramana عندما رأى المشكلة ورأى البطين الأيسر للطفل كان مغطى بنسيج.. لذا، كان يتوجب فتحة ليتعافى الطفل ويتم الشفاء. وهذا ما تم بالفعل، تاركاً وحدة العناية المركزة بعد يومين من إجرائها.