طالب جامعي ينتحر شنقاً بعد ضياع هاتفه "أيفون"

هسبريس - متابعة

جرى العثور على طالب جامعي معلق في غرفته، بعد ساعات تعرضه لسرقة هاتفة المحمول ولم يستطيع أحد السيطرة عليه؛ فقد كان مدون الفيديوهات وطالب الصحافة Archie Day ، البالغ من العمر 20 عاما، منزعجاً للغاية من فقدان هاتفه الأيفون بعد أن قضى ليلة في مانشستر.

ولكن هذا ليس كل شيء؛ فقد عانى الطالب من الاكتئاب، وقد أخبر والديه في منزله في Bishop Stortford بأنه قد بدأ في الشعور بالتحسن والارتياح؛ ولكن للأسف لم يكن أحد يدري مدى السوء الذي أصبحت عليه حالته بعد أن تعرض للسرقة. على الرغم من هذا كان Archie Day شخصية صاخبة، كما لو كان أحد زعماء العصابات.

وفي تلك الليلة، يروي أحد أصدقائه شرب ليلتها الكثير من المشروبات، وكان يحتسي أيضا مشروبات الآخرين؛ ولكنه قد سبقنا في المغادرة إلى المنزل. وعند عودتنا وبدأنا في السؤال عنه قيل إنه شنق نفسه، على الرغم من وجود حارس معه في الغرفة أكد أنه لم يستطيع السيطرة عليه.

وتعتقد عائلته أنه على الرغم من تعرضه للاكتئاب فإنه لم يكن ينوي التخلص من حياته؛ إلا أنها ألقت اللوم على المشروبات والتي دفعته إلى التصرف دون أي عقلانية، وهذا ما أكدته الاختبارات والتي أثبتت أن Archie كان متعاط للكحول بنسبة كبيرة جداً.