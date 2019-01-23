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كُتّاب وآراء
أشهر هواتف "موتورولا" يعود إلى السوق الأمريكية بـ1500 دولار
تعمل "موتورولا"، واحدة من شركات صناعة المحمول العريقة والتي فقدت بعض بريقها، مؤخراً، للعودة إلى صراع سوق الهواتف المحموم المنافسة.
ويبدو أن الحنين إلى واحد من أشهر إصدارات الشركة وأشهر الهواتف المحمولة في العقد السابق على الإطلاق، وهو هاتف Razr، سيكون ورقتها الحالية التي تلعب عليها؛ ولكنه سيصدر مضافاَ إليه بعض التحسينات، سيتم إصدار الهاتف المحمول الأنيق والذي ظهر للمرة الأولى في عام 2004 كهاتف ذكي؛ ولكن مع شاشة قابلة للطي.
وذكرت جريدة "وول ستريت جورنال" أن الهاتف سيتم بيعه حصريا من خلال Verizon في البداية في الولايات المتحدة؛ ولكن سيحتاج راغبو الشراء إلى دفع مبلغ 1500 دولار للحصول عليه، ومن المتوقع أن يتم إصداره الشهر المقبل.