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أخيراً .. العلماء يكتشفون عدد ساعات اليوم على كوكب زحل

أخيراً .. العلماء يكتشفون عدد ساعات اليوم على كوكب زحل
هسبريس - متابعة
الأربعاء 23 يناير 2019 - 07:21

بعد عقود من عدم اليقين، اكتشف العلماء أخيراً عدد ساعات اليوم على كوكب زحل؛ فقد تم هذا بفضل البيانات المُحدثة والتي ساعدت على حل هذا اللغز، فقد وفرت الاهتزازات التي التقطتها الجسميات في حلقات الكوكب كانت نافذة على حركة كوكب زحل الداخلية للمرة الأولي، حيث كشف أن يوما على الكوكب الجليدي يتكون من 10 ساعات و33 دقيقة و38 ثانية.

ووفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Astrophysical ، فإن جزيئات الحلقة تستجيب للأهتزازات داخل زحل كما هو الحال بالنسبة إلى مقياس الزلازل؛ فقد كشفت الجهود السابقة في الثمانينيات أن مدة اليوم هي 10 ساعات و39 دقيقة و23 ثانية، فيما اقترح آخرون استناداً إلى بيانات Cassini إلى أن مدة اليوم تتراوح من 10 ساعات و36 دقيقة و10 ساعات و48 دقيقة.

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