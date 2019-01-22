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عطل مفاجئ يوقف خدمة التواصل عبر "واتساب"
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:28
توقفت خدمة التواصل عبر تطبيق "واتساب"، مساء اليوم، في مختلف أنحاء العالم بشكل مفاجئ، في غياب توضيحات من الشركة صاحبة التطبيق.
وتفاجأ مستخدمو التطبيق سالف الذكر بعدم إمكانية "التراسل الفوري" أو إجراء مكالمات صوتية، وفق ما ذكره عدد من الناشطين في موقع "تويتر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - MouhcineB الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:44
الله يوقفو مدى الحياة الله ، تطبيق يليق بأي شعب غير متحضر ، لكن للأسف يستعمله الجهلة أكثر من الناس الواعين
2 - عبد اللطيف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 19:44
يشتغل عندي طيلة اليوم ربما التطبيق الاخضر يعاني من عذا المشكل كثيرا
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