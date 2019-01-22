عطل مفاجئ يوقف خدمة التواصل عبر "واتساب"

هسبريس من الرباط

توقفت خدمة التواصل عبر تطبيق "واتساب"، مساء اليوم، في مختلف أنحاء العالم بشكل مفاجئ، في غياب توضيحات من الشركة صاحبة التطبيق.

وتفاجأ مستخدمو التطبيق سالف الذكر بعدم إمكانية "التراسل الفوري" أو إجراء مكالمات صوتية، وفق ما ذكره عدد من الناشطين في موقع "تويتر".