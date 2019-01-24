"سوني" تكشف الستار عن "كلب بوليسي آليّ"

هسبريس ـ مُتابعة

قدمت شركة "سوني" اليابانية للتكنولوجيا نسخة بوليسية من كلبها الآلي "أيبو"، الذي يستطيع القيام بـ"دوريات" في المنزل، ومراقبة 10 أشخاص دفعة واحدة، وسعره 1481 يورو.

وستوفر "سوني" هذه الخدمة، التي أطلق عليها "ابيو البوليسي"، لملاك هذا الكلب الآلي من خلال برنامج جديد في منتصف فبراير المقبل، حسب ما أكدت الشركة في بيان.

وكانت "سوني" قد أطلقت نسخة رائدة من الكلب الآلي الذي تم ابتكاره في 1999، وله القدرة على تعلم كلمات جديدة والقيام بإشارات وتنفيذ أوامر، والرد من خلال نظام ذكاء اصطناعي.

وتسعى الشركة، من خلال التطبيق الجديد لعام 2019، إلى إضافة مهمة أخرى للكلب الآلي، سيستطيع بموجبها من إعداد خريطة للمنزل والقيام بدوريات في أرجائه، زيادة على مراقبة الناس.

وسيستطيع الكلب الآلي، من خلال أجهزة استشعار عديدة وكاميرتين، إحداهما في الأنف والأخرى أعلى الذيل، القيام بالمراقبة مع إمكانية برمجته من خلال هواتفهم الذكية.

وأشارت الشركة أيضا إلى أنها ستطرح نسختي، اعتبارا من الشهر القادم، إحداهما بُنيّة والأخرى بيضاء من الروبوت نفسه، الذي كان متاحا بذيل أبيض حتى الآن فقط.

وذكرت "سوني" أن البرنامج الجديد غير مخصص للمرضى أو الاطفال أو العجائز، أو "للوقاية من الجرائم"، مبينة أنها ليست مسئولة عن الحوادث التي يمكن أن تقع جراء استخدامه.