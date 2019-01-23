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كُتّاب وآراء
إعلامية تدعو إلى تعويض الرجال بـ"روبوت جنسي"
دعت الإعلامية المصرية رانيا بدوي النساء إلى الاستغناء عن الرجال والاستعاضة عنهم بـ"الروبوت الجنسي"، حيث ظهرت بدوي وهي تروج للروبوت الجنسي في برنامجها "كلام رنوش" على يوتيوب، من خلال نصح السيدات بشرائه والاستغناء عن الرجال، داعية النساء إلى استخدامه بديلا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.
وقالت بدوي: "مفاجأة لكل الستات اللي عايزة تعيش حياتها في هناء ومن غير عكننة، لو كنت مطلقة وهتموتي على الزواج وخائفة تجربي .. إليك العرض الخرافي رجل روبوت على كل صنف ولون، النحنوح والحمش، اللي بيسبل، واللي بيغازل، واللي بيدخل على طول في الموضوع".
وتابعت بدوي في إطار الدعاية للروبوت الجنسي: "هيدلعك لا هيقلوك تخنتي أو يا خميرة العكننة.. وكل ما هتطلي في وشه هيقولك: "بحبك يا قمر، بموت فيك يا غزال".