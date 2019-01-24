جريمة تهز لندن..قتل ولد يبلغ من العمر 14 عاما

هسبريس ـ مُتابعة

تم إلقاء القبض على رجل شرق لندن، الأسبوع الماضي، للاشتباه في قتله جادن مودي، البالغ من العمر 14 عامًا، والذي تعرض للضرب حتى الموت في اعتداء شديد الهمجية.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد إنه تم اعتقال المشتبه فيه البالغ من العمر 18 عاما في ويمبلي، غرب لندن، وتم بدء استجوابه.

وتوفي جادن في 8 يناير في الشارع في منطقة ليتون، بعد أن صدمته سيارة مرسيدس وتم طعنه ثماني مرات على الأقل؛ وتعتقد الشرطة أن مقتله كان هجومًا مستهدفًا.

وتعمل الشرطة حاليًا على ملاحقة خمسة رجال متورطين في موت جادن، إذ قال كبير المفتشين، كريس سولول، الذي يقود التحقيق: "رغم أننا قمنا بالقبض على رجل واحد متورط في هذه الجريمة، إلا أننا لازلنا نركز بشكل كامل على اعتقال المرتبطين الآخرين بهذه الجريمة الشنيعة".

وحسب ما ورد فإن جادن كان يقود دراجة نارية مسروقة عندما صدمته سيارة مرسيدس سوداء من طراز B في طريق بيكلي، حوالي الساعة 6 ونصف مساء، فخرج ثلاثة رجال من السيارة وقاموا بطعنه حتى الموت.

وتم العثور على السيارة المستخدمة في الجريمة بالقرب من طريق كارليسل في اليوم التالي من الجريمة، ليتم احتجازها للعرض على الطب الشرعي.

ويسعي المحققون حاليًا إلى التحدث إلى أكبر عدد من الشهود لجمع معلومات كافية عن هذه الجريمة البشعة.