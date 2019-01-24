24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  2. رسالة إلى السيد وزير الثقافة (5.00)

  3. كارلوس غصن يرحب بتقديم الاستقالة من "رونو" (5.00)

  4. خبير عسكري: جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود (5.00)

  5. "الفوترة الرقمية" توصد أبواب المحلات التجارية في سلا والقنيطرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | دراسة تؤكد: الأطفال يرثون الذكاء من أمهاتهم

دراسة تؤكد: الأطفال يرثون الذكاء من أمهاتهم

دراسة تؤكد: الأطفال يرثون الذكاء من أمهاتهم
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 يناير 2019 - 11:06

وفقًا للدراسات والأبحاث العلمية فإن ذكاء الأطفال يتحدد حسب جينات الأم، إذ إن الكروموسوم X هو المسؤول عن الذكاء. ومن المعروف أن المرأة تحمل اثنين من هذا الكروموسوم، في حين يحمل الرجل واحدا فقط، إلى جانب الكروموسوم Y.

وكانت هذه المعلومات موجودة بالفعل منذ فترة طويلة؛ ففي عام 1984 قام الباحثون في جامعة كامبردج بدراسة التطور المشترك للدماغ والتكيف الجيني، فتم التوصل إلى أن الجينات الأمومية تؤثر بالفعل على نقل الذكاء.

وخلال البحوث، استخدم العلماء الفئران المعدلة وراثيا، فاكتشفوا أن الفئران التي تلقت جرعة إضافة من جينات الأمهات جاءت برؤوس وأدمغة أكبر، ولكن بأجساد أصغر نسبيًا، والعكس في حال كانت الجينات متوارثة عن الآباء.

وفي عام 2017، قام الباحثون في إحدى الوكالات الحكومية في اسكتلندا بإجراء مقابلات مع 12686 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 14 و22 سنة، فوجدت الدراسة أن أفضل مؤشر للذكاء يرجع إلى الجينات المتوارثة عن الأمهات. ومع ذلك فقد أكدت الدراسة أيضَا أن التطور الفكري للطفل يتأثر بالرعاية والتغذية كذلك.

كما أشار الباحثون في جامعة واشنطن إلى أن الرابط العاطفي بين الأم والطفل يُعد أمرا حاسما في نمو بعض أجزاء الدماغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.