24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قائد بمراكش يستقبل "ضحايا تنبر جواز السفر"
- التنمر عبر الإنترنت .. جريمة يُعاقب عليها بالسجن في ميشيغان
- 5 حقائق مثيرة عن القطط السوداء
- إبداعات جماهير الرجاء
- مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة
"الفوترة الرقمية" توصد أبواب المحلات التجارية في سلا والقنيطرة (5.00)
- الحكومة تحدد تعويضات المجندين إجباريا بين 1050 و2100 درهم - (95)
- عبد الإله بنكيران - (65)
- الأساتذة المتعاقدون يقاطعون التكوين ويطالبون بالأجور وحق العطلة - (56)
- بثّ مباشر .. هسبريس تفتح ملف الحوار الاجتماعي والارتباك الحكومي - (47)
- التجنيد الإجباري بالمغرب .. الإحصاء والانتقاء ووضعية الجاليات - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التنمر عبر الإنترنت .. جريمة يُعاقب عليها بالسجن في ميشيغان
قامت حكومة ولاية ميشيغان مؤخرًا بإصدار قانون جديد من شأنه أن يعاقب الأشخاص بالسجن في حالة قيامهم بالتنمر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وينص القانون على أن التنمر عبر الإنترنت يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 93 يومًا وغرامة قدرها 500 دولار. وفي حالة تكرر التنمر أكثر من مرة فقد تصل العقوبة إلى السجن حتى خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 دولار. أما في حالات التنمر التي تتسبب في وفاة الضحية، فيُعاقب المتنمر بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دولار.
ويعتبر التنمر عبر الإنترنت أمرا مروعا، إذ يؤدي في بعض الأحيان إلى الأذى الجسدي أو الانتحار كرد فعل من الأشخاص المستهدفين. ولقد بدأت بعض منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "تويتر" و"فيسبوك" باتخاذ إجراءات تجاه الأشخاص المتنمرين من خلال تعطيل حساباتهم. والآن بدأت حكومة ولاية ميشيغان أيضًا بالتعامل مع الأمر عن طريق معاقبة المتنمرين بأقصى العقوبات.
وفي عام 2015، انتحرت فتاة في ولاية ميشيغان، عمرها 13 عامًا، بعد تعرضها للمضايقات والتنمر من قبل زملاء المدرسة على موقع "فيسبوك". وفي ذلك الوقت، لم تتخذ الشرطة أي إجراء قانوني تجاه الأمر، إذ أشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مجرمة.
وبعد ذلك أوضح ريك سنايدر، حاكم ميشيغان الأسبق، أن التنمر الإلكتروني لا يختلف عن التنمر العادي على الإطلاق، فهو يتسبب في إيذاء الأشخاص نفسيًا بنفس قدر التنمر العادي، لذا من المهم اعتباره جريمة واتخاذ مواقف صارمة تجاهه.