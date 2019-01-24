5 حقائق مثيرة عن القطط السوداء

هسبريس ـ مُتابعة

يعتقد الكثير من الناس أن القطط السوداء تجلب "النحس" و"الحظ السيئ"؛ ويرجع هذا إلى بعض المعتقدات المتوارثة القديمة والأساطير التي كانت تشير إلى أن القطط السوداء تعمل في مساعدة الساحرات على الأعمال الشريرة، لذا تجنب الكثير من الناس تربيتها لكيلا يصابوا بالنحس وحظ الساحرات العاثر!.

ورغم أن هذه مجرد أساطير خرافية، إلا أن هناك بعض المعلومات المثيرة والطريفة التي قد لا تعرفها عن القطط السوداء، إليك 5 من أكثر الحقائق إثارة عنها:

يوجد يوم مخصص للقطط السوداء:

وفقًا للإحصائيات في الولايات المتحدة، فإن عدد القطط السوداء التي تم تبنيها من قبل الناس يُعد قليل جدًا مقارنةً بعدد القطط الملونة؛ ولهذا السبب تم تخصيص يوم في الولايات المتحدة، وهو 17 غشت، للقطط السوداء فقط، كجزء من توعية الناس بالاهتمام بها وتبنيها.

لا توجد غير سلاسة واحدة فقط من القطط شديدة السواد

رغم أن هناك 22 سلالة مختلفة من القطط السوداء، إلا أن هناك سلالة واحدة فقط من القطط التي تتمتع بالسواد الشديد؛ إذ تعتبر قطط "بومباي" الخلابة هي السلالة الوحيدة في العالم المعترف بها كقطط سوداء، فلا يحتوي فراؤها على أي ألوان أخرى سوي الأسود اللامع؛ فهي تشبه النمر الأسود تمامًا.

في بعض الثقافات، تعتبر القطط السوداء رمزا للحظ السعيد

رغم اعتقاد العديد من الناس، في مختلف أنحاء العالم، بأن القطط السوداء تجلب التعاسة والحظ السيء، إلا أن بعض الثقافات الأخرى تعترف بأنها رمزً للحظ السعيد، بما في ذلك أسكوتلندا وإنجلترا وفرنسا واليابان وإيطاليا.

كانت أفضل رفيقة للبحارين

لم يكن مُرحبا بالقطط السوداء على متن السفن البريطانية لمطاردة الفئران وحسب، بل كان البحارون يعتقدون أنها، على وجه الخصوص، ستجلب إليهم الحظ الجيد، وتضمن لهم العودة إلى ديارهم آمنين.

لديها أعين ذهبية لتتلاءم مع لونها الجذاب

إلى جانب اللون الأسود الفخم، تتمتع القطط السوداء بأعين صفراء اللون (أقرب إلى الذهبي) لمطابقة لونها الخلاب. والسبب وراء ذلك يرجع إلى جين "الميلانيسم" الذي ينتج فائضا من الميلانين، وهو الصبغة الداكنة التي تجعل القطط سوداء اللون، والمسؤول أيضَا عن جعل عيونها صفراء.