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الرئيسية | منوعات | أم تستغيث: أبني يُفصل من مدارس عمومية بسبب ذكائه الفائق

أم تستغيث: أبني يُفصل من مدارس عمومية بسبب ذكائه الفائق

أم تستغيث: أبني يُفصل من مدارس عمومية بسبب ذكائه الفائق
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 24 يناير 2019 - 13:40

أطلقت أم تونسية نداء استغاثة لنجدة ابنها فائق الذكاء بعد أن تعرض إلى الفصل من قبل عدد كبير من المدارس، بسبب قدرته العالية على استيعاب الدروس في فترة وجيزة.

وتسببت حالة الطفل النابغة، البالغ من العمر تسع سنوات، بإرباك للسلطات في ظل الافتقاد إلى قوانين محلية لرعاية مثل هذه الحالات أو أفرادها بوضع دراسي خاص.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفل للمطالبة بالتوصل إلى حل يسمح له بمواصلة دراسته في وضع طبيعي.

وقالت الأم لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة :"ابني لا يدرس في أي مدرسة الآن، مشكلته أن ذكاءه الخارق جعل منه تلميذا غير مرحب به في المدارس العمومية".

وتضيف الأم: "حتى الآن درس في 12 مدرسة وفي كل مرة يتحصل على المرتبة الاولى ، يدرس بمفرده لكن يتم فصله دائما".

وتتابع الأم قصتها :"لا تقدم المدارس تبريرا واضحا لكنهم يكتفون بالقول، أبحثي عن حل له، وحينما أتمسك ببقائه يتعرض لضغوط مستمرة في الفصل وهو لم يعد يتحمل".

وبحسب رواية الأم ، لا تضيف الدروس المنزلية اليومية التي يفرضها المعلمون شيئا لابنها إذ أن ما يتلقاه باقي تلاميذ في مدة نصف عام يستطيع استيعابه في اسبوع واحد.

وقالت أيضا: "اعترف المعلمون بأنهم يضطرون لتقليص معدلاته العالية".

ولا توجد قوانين تسمح بمنح حقوق خاصة لمن هم في مثل حالات الطفل ،لكن السلطات قد تضطر إلى رعايته باستخدام قانون آخر بشكل مؤقت موجه لرعاية الأطفال المعوقين أو من يواجهون مشكلات جسدية وذهنية.

وقالت إلهام بربورة، مسؤولة مكلفة بالإدماج المدرسي في وزارة التربية، إن الوزارة تعد لمشروع قانون ينظم رعاية مثل هذه الحالات لفئة الموهوبين وذوي القدرات العالية وستقدمه في الوقت المناسب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - MEHDI الخميس 24 يناير 2019 - 13:52
31 سنة وأول مرة أسمع بشخص فصل عن المدرسة بسبب دكائه أو إجتهاده ... هزلة
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43
2 - الرحيق المختوم الخميس 24 يناير 2019 - 13:54
ما يقع لهذا الطفل المسكين نموذج مصغر لما يقع للشعوب العربية مع حكامهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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40
3 - مواطن مغربي الخميس 24 يناير 2019 - 14:00
يا للظلم. لو كان في كندا أو السويد أو في بلد غربي لكانوا أخذوا بيده و اهتموا به و وفروا له كامل الدعم و هيؤوا له كل الامكانيات لأن مثل هؤلاء العباقرة يعدون بمثابة كنز و هبة ربانية لا يجب اقصاؤهم بل العكس فالبلاد محتاجة لمثل هؤلاء ولكن مع الأسف فالعقلية العربية خامجة و غادي يفوز بيه اللي غادي يعرف بحقو
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45
4 - dalal الخميس 24 يناير 2019 - 14:08
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
تلميذ فائق الذكاء يقولون لأمه ابحثي عن حل له
ابحثوا عن حلول للجهل
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9
5 - عبد الاله الخميس 24 يناير 2019 - 14:10
ارسلي ابنك إلى ألمانيا أو الولايات المتحدة .حتى لا يضيع وسط عريان. ولا تفرطي في هويته الإسلامية.
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8
6 - youjhgc الخميس 24 يناير 2019 - 14:12
جيبيه لعندنا المغرب والله حتى يكلخوه
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6
7 - بين التقدم والتخلف الخميس 24 يناير 2019 - 14:13
سبحان الله ماذا اصاب بعض الدول العربية التي لا تحب الناجحين وتطمس الامعين على حساب تدجين المدمغين وتربية المكلخين...تنتظر حتى تأتي دولة اجنبية وتتبناه وتعتني بتعليمه وبعدما ينجح في احد الميادين سيفتخر به التلفزيون العربي ويقال العالم الامريكي من اصول تونسية......
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4
8 - bob الخميس 24 يناير 2019 - 14:14
الحل بسيط، وضعه في أقسام عليا (التعليم السريع)
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3
9 - cherif hamdo الخميس 24 يناير 2019 - 14:16
الدولة تضطر الى رعايتة بشكل مؤقت ملتجءة الى القانون المتعلق بالمعوقين !!!!!!!راه نتوما لمعوقييين ومعتوهين السيد نار في الذكاء وقلك قانون الذي يحمي المعوقين !!! الآن عرفت لماذا احلام العرب تغتصب لأن مثل هؤلاء يقتلون فيك الابداع
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6
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