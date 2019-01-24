24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4516:3018:5520:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الأمن يحيل خليجيين وعاملات جنس على المحكمة (5.00)

  2. لافروف يحمل ملفات ''ثقيلة'' إلى الرباط .. الصحراء والأمن والطاقة (5.00)

  3. استطلاع يرصد انحدار ثقة الفرنسيين في الإعلام (5.00)

  4. محاربة الفقر (5.00)

  5. الجيش الفنزويلي يتعهد بالولاء للرئيس مادورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | شخص حاول تمرير ثعبان حيّ على متن طائرة عبر سرواله

شخص حاول تمرير ثعبان حيّ على متن طائرة عبر سرواله

شخص حاول تمرير ثعبان حيّ على متن طائرة عبر سرواله
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 يناير 2019 - 18:37

وفقًا لضباط الجمارك في مطار برلين شوينفيلد، حاول شخص تمرير ثُعبان حيّ على متن الطائرة من خلال إخفائه داخل سرواله.

وقالت جمارك بوتسدام إن هذا الشخص البالغ من العمر 43 عامًا لفت انتباه العاملين في أمن المطار عندما لاحظوا بروزا غير عادي في سرواله، إذ اكتشفوا وجود حقيبة قماش صغيرة مخبأة داخله تحتوي على أفعى يبلغ طولها 16 إنشا!.

وقال المحققون إن الرجل لم تكن لديه أي وثائق صحيحة لاصطحاب الثعبان أثناء رحلته، ولهذا تم أخذه إلى مركز إنقاذ الزواحف، ومن ثم تم تغريم صاحبه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.