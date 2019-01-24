شخص حاول تمرير ثعبان حيّ على متن طائرة عبر سرواله

هسبريس ـ مُتابعة

وفقًا لضباط الجمارك في مطار برلين شوينفيلد، حاول شخص تمرير ثُعبان حيّ على متن الطائرة من خلال إخفائه داخل سرواله.

وقالت جمارك بوتسدام إن هذا الشخص البالغ من العمر 43 عامًا لفت انتباه العاملين في أمن المطار عندما لاحظوا بروزا غير عادي في سرواله، إذ اكتشفوا وجود حقيبة قماش صغيرة مخبأة داخله تحتوي على أفعى يبلغ طولها 16 إنشا!.

وقال المحققون إن الرجل لم تكن لديه أي وثائق صحيحة لاصطحاب الثعبان أثناء رحلته، ولهذا تم أخذه إلى مركز إنقاذ الزواحف، ومن ثم تم تغريم صاحبه.