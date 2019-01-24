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الحكم على رجل بالسجن 20 عامًا بعد ربع قرن من قتله سيدة

الحكم على رجل بالسجن 20 عامًا بعد ربع قرن من قتله سيدة
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 24 يناير 2019 - 14:40

بعد حوالي 28 عامًا من قيام رجل يدعي لويد جروفز بقتل السيدة كاثرين هيكيل، تم الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة بتهمة القتل العمد.

ففي شهر يوليوز عام 1991، قام جروفز، البالغ من العمر 69 عاما، بقتل كاثرين هيكيل، البالغة من العمر 40 عاما، ثم إخفاء جثتها تمامًا. وتم إعلان موت كاثرين رسميًا عام 1998؛ وقالت السلطات إن المعني كان مشتبهًا به على الفور، ولكن لم يتم القبض عليه حتى يناير عام 2015.

وزعم ممثلو الادعاء بأن جروفز قام بقتل كاثرين عندما أخبرته بأنها تريد إنهاء علاقتهما. وقالت هيئة المحلفين الكبرى إن الدم الذي عُثر في شاحنة جروفز كان مطابقًا لدم هيكيل؛ كما أفاد الشهود بأن سلوكه كان عدوانيًا للغاية مع الضحية، وزعموا أنه كان لا يبالي عندما تم إعلان اختفائها.

ورغم ذلك ظل يدافع جروفز عن نفسه ويدعي أنه لم يقم بارتكاب هذه الجريمة؛ وقام المحامي الخاص به بالتدخل، إذ طلب بتخفيف العقوبة إلى مدة تتراوح بين 4 و10 سنوات، مدعيًا أن موكله لن يتحمل هذه العقوبة بالنظر إلى عُمره وصحته.

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