أسطورة النحل الآلي في مسلسل "بلاك ميرور" أصبحت حقيقية!

هسبريس ـ مُتابعة

هل يمكن لمسلسل تلفزيوني التنبؤ بالمستقبل؟ لقد شاهدنا هذا بالفعل مع مسلسل The Simpsons الشهير الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة بسبب عرضه عددا من المشاهد التي رأيناها تحدث في الواقع بالتدريج. ولكن عندما يتعلق الموضوع بمسلسل Black Mirror الذي تتمحور حلقاته حول الخيال العلمي المخيف، فإن الأمر يختلف.

لقد عرض هذا المسلسل البريطاني الشهير قصة أشبه بالأساطير خلال حلقة "Hated in the Nation"، والتي نأمل ألا تتحقق يومًا ما في واقعنا هذا..فقد قامت الحلقة بإلقاء الضوء على "النحل الآلي" أو "الروبوت النحلي الذاتي" الذي تم استبداله بالنحل الحقيقي ليقوم بتلقيح المحاصيل تمامًا مثل ما يفعل النحل الحقيقي. ولكن خلال الحلقة تم التلاعب بهذا النحل الآلي وبرمجته من قِبل المخترقين لقتل الناس بدلًا من ذلك!

يعتقد العلماء في جامعة ديلفت للتكنولوجيا في هولندا أنهم وجدوا حلًا للمشاكل الناتجة عن تغير المناخ، والتي تؤدي إلى قتل النحل. ويبدو أن النحل الآلي هو الحل الأمثل للمساعدة في تلقيح النباتات والمحاصيل بدلًا من النحل الحقيقي.

وتمتلك هذه المخلوقات الآلية الصغيرة التي يطلق عليها اسم "DelflyNimlbe" أجنحة ترفرف 17 مرة في الثانية لتشغيلها بسرعة تزيد عن 15 ميلاً في الساعة لتتمكن من تنفيذ حركات هوائية مختلفة.

ويقول الباحثون إن هذه الروبوتات الطائرة الجديدة يمكنها أن تحوم أو تندفع إلى اليمين واليسار أو اللف حول نفسها، إذ تمت برمجتها بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للقيام بنفس حركات النحل الحقيقي.

كما يمتلك هذا النحل الإلكتروني سرعة قصوى تبلغ 25 كلم في ساعة، ويمكنه القيام بمناورات جريئة مثل تقلبات بزاوية 360 درجة؛ وعلاوة على ذلك فإن طول أجنحته يبلغ 33 سم، في حين يبلغ وزنه 29 غراما.

وقال الدكتور متوج كاراسيك، الباحث في المشروع: "إن النحل مهدد بالانقراض بسبب أساليب الزراعة الحالية. ولا نعرف ماذا يخفي المستقبل، ولهذا السبب، علينا أن نأخذ كل شيء بعين الاعتبار".

ولكن هل يمكن أن يتحول هذا الاختراع ضدنا مثلما رأينا في مسلسل بلاك ميرور؟ في الحقيقة، لا نعرف ما يخفيه المستقبل!