ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكثير من الملح؟ .. حقائق مؤلمة

هسبريس ـ مُتابعة

يعتبر الملح من أهم المكونات الموجودة في العالم، فهو لا يقتصر فقط على إضافة نكهة إلى الطعام، بل إنه أيضَا مهم للحفاظ على بعض الأطعمة مثل اللحوم، كما يُعد ضروريا لأداء وظائف الجسم بالشكل المناسب؛ ولكن رغم فوائده الكثيرة، إلا أن أضراره تظهر أيضَا عند الإفراط في تناوله، إذ إن نتائج تناول الكثير من الملح تُعد كارثية، وقد يفاجئك البعض منها.

مرض الكلية

عند استهلاك كمية كبيرة من الملح فإن جسمك يقوم باحتجاز ماء زائد، إذ يحاول تحقيق توازن بين نسبة الملح من خلال احتجاز الماء.. ومن هنا تبدأ الكليتان ببذل أقصى جهدهما لتصفية كل الماء الزائد، فمع وجود المزيد من المياه في مجرى الدم، تصبح الشرايين أكثر انضغاطًا، وهذا يخلق نوعًا من الضغط على الشرايين المتصلة بالكلى.

وبالتالي فإن هذا الضغط يسبب ضررا وأمراضا للكلى. وقد تواجه بالفعل فشلا كلويا في حالة عدم متابعتك لأي علاج.

ارتفاع ضغط الدم

مع محاولة الجسد تخفيف نسبة الملح عن طريق احتجاز أكبر قدر من المياه، فإن هذا الضغط المتزايد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم أيضَا.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة سمك الشرايين، ما قد يتسبب في حدوث تخثر في الشرايين أو حتى تمزقها، وهو الأمر الذي يعيق وصول الدم إلى الأعضاء الحيوية.

نوبات قلبية

مع ارتفاع ضغط الدم، فإن هذا من شأنه أن يدمر الشرايين، وبالتالي قد يصاب الشخص بذبحة صدرية في البداية. ومع استمرار نقص الدم والأكسجين في القلب، فإن هذا من شأنه أن يدمر عضلة القلب.

ويؤدي الإفراط في تناول الملح إلى انفجار أو انسداد الشرايين بالفعل، ما يحدث آلامًا صدرية شديدة، قد تصل إلى نوبات قلبية إذا انسد شريان ما بالكامل أو انفجر.

مشاكل دماغية

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة ضغط الدم، وتؤدي زيادة ضغط الدم إلى إجهاد شرايين الدماغ. وكما هو الحال مع القلب، قد يصل الأمر إلى انفجار شرايين الدماغ، إذ يتم انقطاع تدفق الدم إلى بعض أجزاء الدماغ، ومن ثم تدميرها. وقد يؤدي الأمر في بعض الأحيان إلى إصابة الأشخاص بالإعاقات الجسدية والعقلية الخفيفة.