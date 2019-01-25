مجزرة في حق عائلة من الدببة تتسبب في سجن أب وابنه

هسبريس - متابعة

حكم على رجل وابنه من ألاسكا بالسجن بعد أن قاما بذبح دب أسود أنثى واثنين من صغارها في عرينهما، حيث حكم على Andrew Renner البالغ من العمر 41 عام بالسجن 3 أشهر، فيما حكم على ابنه Owen Renner البالغ من العمر 18 عاما بالسجن لمدة 30 يوما مع وقف التنفيذ.

كان الأب والابن قد سافرا إلى العرين النائي في جزيرة إستير في Prince William Sound في خليج ألاسكا عندما قاما بمهاجمة الدب الأم واثنين من صغارها، ولكنهم لم يدركوا حينها أن الكاميرا التي تم تفعيلها لدراسة الحركة هي جزء من دراسة أجرتها الولايات المتحدة، وبالتالي تم تسجيل الهجوم على الدببة بالكامل.

وبالمواجهة، اعترف الاثنان بارتكابهما جنح متعددة بما في ذلك عمليات قتل الدببة؛ وهو أمر يعد غير قانوني. كما صدر أيضا، بالإضافة إلى الحكم بالسجن، مطالبة الأب بدفع غرامة قدرها 9000$ كما خسر شاحنته وقاربه وأسلحته وهواتفه الخلوية وإلغاء رخصة الصيد الخاصة به لمدة 10 سنوات، بينما أوقف ترخيص الصيد للابن لمدة عامين، كما أمر باتخاذ دوره تدريبية حول سلامة الصيادين.

وجاء في الفيديو البحثي أنه شوهد الرجلان يقتربان ويطلقان طلقتين؛ وهو ما تسبب في حدوث صراخ من الدببة الصغار؛ ولكن بعد قتل الدب الأنثى تأكد وجود أثنين من الصغار الأخرى، وهو ما دفعهما إلى إطلاق النيران عليها أيضا، ولكنهما بعد ذلك لاحظا وجود علامات على رقبة الأم تشير إلى أن الدب مراقب من مسؤولي الحياة البرية في ألاسكا ولكنهما لم يهتما وقاما بسحب الدببة إلى خارج العرين وقاما بذبحها وتقطيعهما ووضعا الباقي في أكياس دون اكتراث.