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الرئيسية | منوعات | الشرطة الألمانية تحقق في صور مزعومة لهتلر

الشرطة الألمانية تحقق في صور مزعومة لهتلر

الشرطة الألمانية تحقق في صور مزعومة لهتلر
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 25 يناير 2019 - 18:42

بعد مصادرة السلطات الألمانية لثلاث صور قيل إنها للزعيم النازي أدولف هتلر، يقوم عدد من الخبراء في برلين بفحص مدى أصالتها.

وقال متحدث باسم الشرطة في العاصمة برلين، اليوم الجمعة، إن خبراء الجريمة يفحصون الصور بالإمكانيات المتاحة لهم، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا استدعاء مؤرخ فني للمشاركة في الفحص.

وأضاف المتحدث أن مصداقية التوقيع أيضا يتم فحصها، إلا أنه لم يبين متى ينتهي تحليل هذه الصور.

كانت الشرطة صادرت أمس الخميس صورا معروضة أمام محل مزادات في حي بانكوف ببرلين، وقالت متحدثة باسمها إن هناك شكوكا مبررة حول أصالة هذه الصور.

وقالت دار المزادات إنها صور طبيعية ترجع لعامي 1910 و1911 كانت ضمن إحدى المجموعات الفنية لإحدى العائلات.

واستصدرت الشرطة وفقا لتصريحاتها قرارا من المحكمة بتفتيش مقر دار المزادات بالحي ومصادرة الصور.

من جهتها أشارت دار المزادات، اليوم الجمعة، إلى أنها ليست إلا شاهدا في القضية وأنها مسؤولة عن نشر الصور، أما إن كانت هناك "إشارة إلى أقل قدر من تزييف للوحات المعروضة"، فإنها ترفض دائما بيعها.

وقالت الدار في بيان لها: "إن كل حالة تتضمن تقريرا للخبراء عن مدى أصالة اللوحات المعروضة".

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