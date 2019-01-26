لص محترف يحيّر القضاء بسبب تشابه ملامحه مع شقيقه التوأم

هسبريس ـ د.ب.أ

يواجه قضاة حيرة في إدانة لص محترف بسبب عجزهم عن تحديد ما إذا كان الجرائم المتهم فيها قد ارتكبها هو أم شقيقه التوأم.

وحسب صحيفة لاريبوبليكا الايطالية فقد أكد فابيو بورتا، محامي المتهم إدوارد تروشي البالغ 34 عاما، القصة لوكالة الأنباء الألمانية.

محكمة في فيرونا برأت تروشي من اتهامات بالسطو وإلحاق إصابات خطيرة بأشخاص، لأن عينات الحمض النووي لم تحدد بشكل قاطع ما إذا كان هو أم شقيقه التوأم، الحامل اسم إدموند، من كان في مسرح الجريمة.

وقال المحامي بورتا إن هذه هي المرة الثالثة التي تحدث فيها مثل هذه الواقعة، حيث سبق أن تمت تبرئه موكله في عامي 2016 وعام 2017، "لأنه كان من المستحيل دائما تحديد هويته عن طريق الحمض النووي".

جدير بالذكر أن التوأم، وهما أصلا من ألبانيا، لديهما ملامح جينية متماثلة للغاية، ولا يمكن تمييزها إلا من خلال اختبارات باهظة الثمن تتجاوز إمكانات وسائل الشرطة العادية.

وللشقيقين نفس حلاقة الشعر والوشوم، ويمكن لبصمات أصابعهما فقط أن تساعد المحققين على التمييز بينهما، لكنهما عادة ما يستخدمان قفازات.

كما أن للتوأم، أيضا، سجلات جنائية واسعة تم ربطهما بأكثر من 100 عملية سطو لمنازل في شمال إيطاليا.

وقال بورتا إن موكله يقبع حاليا في السجن بسبب حكم صدر ضدّه من محكمة أخرى، أوائل الشهر الجاري، لمدة خمسة أعوام وشهرين لإدانته، رغم كل هذه الظروف، بالسرقة والاتجار بسلع مسروقة.