حياة الحيوانات الأليفة في الصين .. أجنحة فاخرة ورحلات فارهة

باولا إسكالادا مدرانو*

أجنحة فاخرة تطل على النهر لقطط، وسائل علاجية لتبييض الأسنان لكلاب أو رحلات على متن سيارات فيراري للاحتفال بأعياد ميلاد؛ هذه بعض الخدمات التي تعرضها مراكز لرعاية الحيوانات الأليفة بدأت تنتشر تدريجيا في الصين وتتزايد بإيقاع مذهل.

يقول كولي تشانج، صاحب "Blue Bone"، سلسلة مراكز فاخرة مخصصة للحيوانات الأليفة، في تصريحاته لـ"إفي"، إن "الناس في الصين يزدادون ثراءً وعلى استعداد لإنفاق أموال أكثر على حيواناتهم الأليفة، لأنهم يرون أنها كأعضاء ضمن عائلاتهم".

وتتمثل أبرز خدمات المراكز في "منتجع فاخر" للكلاب والقطط حيث يمكن لأصحاب هذه الحيوانات حملها إلى هناك "عندما يكونون على سفر" لتشعر كأنها "في منزلها".

ويضيف تشانج: "خطرت لي الفكرة بعد أن حملت كلبي إلى أحد فنادق الكلاب، وعندما أخذته بمجرد الوصول إلى البيت رأيت أنه كان مصابا بجرح في رأسه ولم يقل لي أحد شيئا".

ولتوفير مناخ أكثر حرصا على الحيوانات الأليفة، افتتح منذ عامين المنتجع وشاليه فاخرا في مجمع يطل على النهر تنعم فيه الحيوانات بالحرية صباحا، بينما في المساء تُحمل إلى الأقفاص (الخيار الأرخص مقابل 198 يوان، 29.3 دولار) أو إلى الغرف الخاصة للخلود إلى النوم.

ويتراوح سعر الغرف الخاصة ما بين 698 يوان (103.4 دولار) و998 يوان (147.9 دولار) في الليلة، ويتضمن طعاما وعدة نزهات بالمجمع والحراسة لمدة 24 ساعة.

ويعلق تشانج قائلا: "إنها غرف كبيرة بأثاث مخصص للحيوانات، بها مكيف للهواء وحراسة 24 ساعة ونقدم لها طعاما طازجا مصنوعا بأيدينا كل يوم"، مضيفا أن "متوسط إشغال المكان حوالي 80% مع أن المجمع مشغول تماما خلال العام الصيني الجديد المقبل".

ويضيف الشاب البالغ من العمر 30 عاما أنه بالنسبة إلى العملاء لا يهمهم إنفاق مبالغ كبيرة من الأموال، ولكنهم يريدون أن يشعروا بالاطمئنان على حيواناتهم الأليفة وتركها في أيد أمينة، مشيرا إلى أن لديه خططا لتوسيع أعماله.

وتوفر مراكز "Blue Bone" خدمات للكلاب مثل الاستحمام في حمامات سباحة أو جاكوزي بملح من البحر الميت، فضلا عن تصفيف الشعر والتدليك وتبييض الأسنان.

وعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تبييض الأسنان 580 يوان (85.9 دولار)، وفي عيد ميلادها تستمتع الحيوانات الأليفة بحفل وكعكة فضلا عن الاستمتاع بتجربة ركوب سيارة فارهة من طراز "مازيراتي" وتكلفتها 300 يوان (44.4 دولار) في الكيلومتر الواحد، أو "فيراري" وتكلفتها 500 يوان (74.1 دولار)، أو "رولز رويس" التي تكلف 800 يوان (118.5 دولار) في الكيلومتر.

ووفقا لبيانات الخبراء في القطاع، فإن سوق الحيوانات الأليفة نما خلال الأعوام الأخيرة بوتيرة تقترب من 30%، وهي نسبة ستزداد خلال العقد المقبل.

وفي عام 2017 بلغ القطاع قيمة تقدر بـ60 مليار يوان (ثمانية مليارات و894 مليون دولار)، ويقدر أنه سيزداد حتى 100 مليار يوان بحلول عام 2022، وهو ما ينعكس على واجهات المتاجر حيث تفتتح المزيد من الأعمال المتعلقة بالحيوانات تدريجيا.

وفي المجمل، يقدر أن ثمة 91.5 مليون كلب وقطة بحاجة إلى الرعاية وخدمات التغذية والتخصيب والتنزه والمصل والعلاج الطبي والتأهيل.