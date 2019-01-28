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كُتّاب وآراء
رجل يلقي حتفه بعد شهرين من اصطدامه بسيارة
بعد شهرين من تعرضه لحادث مروع، لقي رونالد أوكلايس، البالغ من العمر 73 عامًا والمقيم بمدينة ألينتاون بولاية بنسلفانيا، حتفه بسبب الجروح التي أصيب بها إثر هذا الحادث، وفق ما أعلنه مكتب الطب الشرعي.
وتوفي رونالد في مستشفى جامعة سانت لوك بفاونتن هيل، وقال مكتب الطب الشرعي إن رونالد توفي بسبب مضاعفات الإصابات الناجمة عن الحادث.
والجدير بالذكر أن رونالد اصطدم بالسيارة في تمام الساعة العاشرة من صباح 29 نوفمبر في موقف للسيارات بمدينة ألينتاون، ويتم حاليًا التحقيق في الأمر.
وفي بيانه الإخباري، لم يقدم مكتب الطب الشرعي المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.