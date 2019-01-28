هل يمكن للعناكب أن تأكل جميع البشر في غصون عام واحد فقط؟

هسبريس ـ مُتابعة

وفقًا لدراسة حديثها قام بها علماء أوربيون، فإن العناكب تأكل ما بين 440 مليونا و880 مليون طن من الفرائس في العام الواحد. وأشارت الدراسة إلى أن العناكب تأكل كمية لحوم تعادل ما يتناوله عدد سكان الأرض البالغ عددهم 7 مليارات نسمة.

ويقدر مجموع كتلة البشر على وجه الأرض بحوالي 287 مليون طن، واستنادًا إلى ذلك، فإن هذه الكمية تعتبر أقل من الطعام الذي تحتاجه العناكب كل عام. المثير في الأمر أن العناكب ستبقى جائعة حتى لو قامت بأكل جميع البشر.

ولمعرفة هذه النتائج، قام البروفيسور كلاوس بيرخوفر والدكتور مارتن نيفيلر بإجراء بحوث حول كيفية عيش العناكب لمعرفة كميات الطعام التي تحتاجها في العام الوحد، وفقًا لأحجامها وأنواعها المختلفة البالغ عددها 45 ألف نوع.

وأظهرت النتائج بعض الوقائع المثيرة. إذ قدرت إحدى الدراسات أن متوسط الكثافة العنكبوتية العالمية يبلغ حوالي 131 عنكبوتا لكل متر مربع، في حين أن عدد العناكب يقل في بعض المناطق مثل الأماكن الصحراوية. أما في الأماكن التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لعيش العناكب، فإن أعدادها تزيد عن 1000 عنكبوت لكل متر مربع.

واستنادًا إلى هذه المعلومات، توصل بيرخوفر ونيفيلر إلى أن العناكب الموجودة في العالم حاليا تزن 25 مليون طن، وتستهلك ما بين 400 و800 مليون طن من اللحوم سنويا. ولكن لحسن الحظ، فإن الأغلبية العظمى من العناكب تتغذى على الحشرات، فيما تتغذى العناكب الأكبر حجمًا على المخلوقات الكبيرة.