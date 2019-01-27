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كُتّاب وآراء
مراهق ينتحر بعد إطلاقه الرصاص على صديقه بدون قصد
أقدم مراهق بولاية جورجيا على الانتحار عقب إطلاقه الرصاص على صديقه بدون قصد ليلة رأس السنة.
ووفقًا لما ذكرته إدارة شرطة مقاطعة جوينيت، فقد كان أربعة مراهقين في كوخ بضاحية لورانسفيل بأتلانتا ليلة رأس السنة، فقام أحد المراهقين فجأة بسحب مسدس وإطلاق الرصاص على أحد رفاقه "بدون عمد".
بعد ذلك، ركض الاثنان الآخران هاربين، في حين ظل المراهق الذي أطلق النار في الكوخ، وقام بطلب النجدة على الفور.
وذكر بيان لشرطة جوينيت أن ضباط الشرطة عثروا على شخص مصاب بأعيرة نارية على بعد مسافة قصيرة من الكوخ.
وفي الوقت الذي كان ضباط الشرطة يحاولون تحديد مكان الكوخ، سمعوا صوت طلقة نارية واحدة، إذ قام المراهق بقتل نفسه بعد ذلك.
الجدير بالذكر أن أعمار هؤلاء المراهقين تتراوح بين 16 و18 سنة!