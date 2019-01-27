هذا الشاب أنفق 23 ألف جنيه إسترليني ليشبه مايكل جاكسون.. انظر كيف أصبح!

هسبريس ـ مُتابعة

قام ليو بلانكو، البالغ من العمر 22 عاما، بإنفاق أكثر من 22 ألف جنيه إسترليني لإجراء عمليات جراحية لكي يشبه أسطورة البوب ومثله الأعلى؛ مايكل جاكسون.

وقد قام هذا الشاب المقيم بمدينة بوينس آيرس بالأرجنتين بإجراء 11 عملية جراحية، إلى جانب عدد من العمليات التجميلية مثل البوتوكس وما إلى ذلك كي يبدو مثل مغنيه المفضل!

وفي حديثه مع جريدة "Mirror"، قال ليو إنه لا يزال غير راضٍ عن شكله. وأضاف أنه يستعد لإجراء المزيد من العمليات في المستقبل حتى يصل إلى الشكل الذي يريده. وهو يعتقد أن ليس هناك حدود للعمليات التجميلية، فبمجرد خضوعك لعملية واحدة أو اثنتين، يصير من الصعب أن تتوقف عن ذلك.

وقام ليو بإجراء عمليتين لإعادة تشكيل أذنيه، بالإضافة إلى ثلاث عمليات لشفط الدهون. كما قام بإعادة تشكيل أنفه أربع مرات، وشدّ وجهه لإبراز عظام الخد.

وصرح ليو بأنه أنفق ما يقرب من 22,900 جنيه إسترليني في هذه العمليات لتحقيق حلمه بأن يشبه مثله الأعلى مايكل جاكسون.