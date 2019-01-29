لهذا السبب عليك تجنب تخزين البيض في باب الثلاجة

هسبورت - متابعة

وفقًا لخبراء التغذية، فإن تخزين البيض في باب الثلاجة من شأنه أن يعرض هذه المادة لتغييرات مفاجئة في درجة الحرارة في كل مرة يتم فتح وغلق الباب فيها؛ وهو ما يؤدي إلى فساد البيض بشكل أسرع.

وقد ذكرت البحوث والدراسات أن سبب تعفن البيض في باب الثلاجة بطريقة سريعة يرجع إلى التغيير المتواصل في درجة الحرارة بسبب فتح الباب باستمرار. لذا، فإن أفضل طريقة لحفظ البيض هو أن يتم حفظه في مكان ذي درجة حرارة ثابتة؛ مثل درج الخضروات الموجود أسفل الثلاجة.

كما أشارت الدراسات إلى أنه من الضروري تجنب حفظ البيض بعيدًا عن الأطعمة ذات الروائح وخاصة اللحوم النيئة، لتجنب تعرّضها للتلوث.

وإن أفضل معدل درجة حرارة لحفظ البيض هو 20 درجة مئوية. لذا، فمن المفترض أن يتم إخراج البيض من الثلاجة قبل 30 دقيقة من إعداده، لتجنب تكسره بسبب التغيير المفاجئ في درجة الحرارة.