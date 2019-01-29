هذه أطعمة تقلل من ضغط الدم.. تعرف عليها

هسبريس - متابعة

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أمرا شديد الخطورة، فقد ينتج عنه العديد من الأمراض الأخرى؛ بما في ذلك أمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.

ومع الأسف، يعاني الكثير من الناس بمختلف أعمارهم من ارتفاع ضغط الدم بسبب الضغوطات والصعوبات التي قد يواجهونها على مدار اليوم. ومع ذلك، فإن الأطعمة تسهم بشكل كبير في ضغط الدم، إذ إن هناك أطعمة من شأنها أن ترفع من ضغط الدم، بينما توجد أطعمة أيضًا من شأنها أن تقلل من ضغط الدم. إليك أشهر الأطعمة التي قد تساعدك في خفض ضغط الدم:

الفواكه

تحتوي الفواكه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، حيث يسهم كل من التفاح والتمر والمشمش والموز والعنب والزبيب والمانجو والبطيخ والبرتقال والخوخ والأناناس والرمان وغيرها من الفواكه في التقليل من ضغط الدم بشكل جيد؛ ولكن من الضروري أن تعرف أن الفاكهة نفسها (وليست عصائر الفاكهة) هي التي تسهم في التقليل من ضغط الدم، باستثناء عصير الرمان، إذ إن كوبا واحدا فقط من عصير الرمان في اليوم لمدة أربعة أسابيع من شأنه أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير.

الخضروات

تعتبر الخضروات الورقية من الأطعمة التي تتمتع بفوائد عديدة للغاية، إذ إنها غنية بالبوتاسيوم إلى جانب المواد الغذائية الممتازة الأخرى؛ فكل من الخس والجرجير والكرنب ونبات اللفت والسبانخ والبنجر والخرشوف من شأنها أن تساعد على التقليل من ضغط الدم؛ ولكن يُفضل أن تأكلها من دون طبخها. وإذا كنت لا تحب الخضروات الورقية، فيمكنك أيضًا تناول الجزر والقرنبيط والفاصوليا الخضراء والبازلاء والطماطم والبطاطس والبطاطا الحلوة.

البذور والمكسرات

تتمتع بعض البذور والمكسرات بالعديد من المعادن التي تسهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم، فإن تناولك لربع كوب من البذور غير المملحة مثل عباد الشمس أو اليقطين أو غيرها من بذور السكواش يوميًا من شأنه أن يساعدك على تقليل ضغط دمك، ولكن تأكد أنها ليست مملحة. كما يعتبر الفستق من أكثر المكسرات التي تساعد على خفض ضغط الدم بنسبة هائلة، وكذلك الأمر مع اللوز والجوز والبندق والكاجو.

الشوفان

يعتبر الشوفان من أفضل المأكولات التي يمكن أن تتناولها على الفطور، فإلى جانب أنه يمنحك طاقة ونشاطا فهو يتضمن أيضًا نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من الدهون والصوديوم. لذا، فإن الشوفان يسهم بشكل كبير في تقليل ضغط الدم. فقط تجنب إضافة السكر والزبدة إليه، وبدلًا من ذلك أضف الفواكه والمكسرات.

زيت الزيتون

إذا كنت تبحث عن أفضل شيء يمكنك إضافته إلى السلطة، فإن زيت الزيتون يعتبر الاختيار الأمثل! فإن استخدامك لزيت الزيتون بدلًا من الزيوت الأخرى قد يسمح لك بخفض ضغط الدم بشكل هائل، إذ إنه يحتوي على البوليفينولات؛ وهي مركبات لمكافحة الالتهاب، وترتبط أمراض القلب بالالتهاب المزمن.. لذا، فإن خفضها مفيد جدًا لنظام القلب والأوعية الدموية بشكل كامل. وتوصي الدراسات بتناول 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون يوميًا.